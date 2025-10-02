ATAP, 3. ETGB Zirvesi ile girişimcilik ekosistemini buluşturacak

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Türkiye’nin ilk teknoparkı olma özelliğini taşıyan Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB), 10 Ekim 2025’te düzenlenecek 3. ETGB Zirvesi için hazırlıklarını tamamladı. Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlik, girişimcilikten sanayiye, üniversitelerden kamu kurumlarına kadar geniş bir paydaş grubunu buluşturacak.

ATAP Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken, zirveye ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’deki 95 aktif teknopark arasında Eskişehir’in ayrı bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Telçeken, “Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak 35 yıldır şehrimizin sanayisine, üniversitelerine, girişimcilerine ve inovasyonla hareket eden herkese hizmet veriyoruz. Üç yıl önce başlattığımız ETGB Zirvesi’nde amacımız; üniversitelerimizi, kamu kurumlarını, özel sektörü, sanayiyi ve çatımız altında bulunan 140’tan fazla girişimcimizi aynı platformda buluşturarak güçlü bir sinerji oluşturmak oldu. Bu yıl çok daha geniş katılımla, daha güçlü bir ekosistem oluşturacağız” dedi.

“Katma değer yaratan projeler ödüllendirilecek”

Zirvenin yalnızca bir buluşma değil, aynı zamanda girişimcileri teşvik eden bir platform olduğunu belirten Telçeken, “Teknoparkımızda faaliyet gösteren firmalar yıl boyunca projeler geliştiriyor, katma değer üretiyor ve bunları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza raporluyorlar. 86’nın üzerinde parametreye göre değerlendirilen bu projelerden öne çıkanları, zirvede ödüllendireceğiz. En çok gelir ve ciro elde eden, en çok ihracat yapan, en fazla istihdam sağlayan, kadın istihdamına öncülük eden, patent alan firmalar gibi birçok kategoride birinciler, ikinciler ve üçüncüler ödül alacak” diye konuştu.

Yapay zekâ ve siber güvenlik gündemde

Zirvede sanayi ve girişimcilik dünyasına ışık tutacak oturumların da yer alacağını dile getiren Telçeken, şu değerlendirmeyi yaptı: “Açılış konuşmalarının ardından Ali Fuat Türkay bizlerle olacak ve siber güvenlikte ülkemizi ve dünyayı nelerin beklediğini anlatacak. Doç. Dr. Şeyda Ertekin ise ‘Nasıl Bir Yapay Gelecek?’ başlığıyla geleceğin yapay zekâ fırsatlarını ve tehditlerini ele alacak. Artık yapay zekâsız bir gelecek düşünemediğimiz bir dönemdeyiz. O yüzden girişimcilerimizin ve çalışanlarımızın bugünden doğru adımlar atması büyük önem taşıyor.”

“Her katılımcı için üç fidan bağışlıyoruz”

Zirvenin bu yılki mottosunun “Ignite” (Ateşle) olduğunu belirten Telçeken, etkinliğin toplumsal bir duyarlılıkla da destekleneceğini ifade ederek, “Yaz aylarında Seyitgazi’de çıkan orman yangınları hepimizi derinden üzdü. Bu yıl zirveye katılan her bir katılımcımız adına üçer fidan bağışlıyoruz. Kasım ayının ilk haftasında bu fidanları toprakla buluşturacağız. Geçmiş, bugün ve gelecek için birer fidan olacak bu adımın, hepimiz için anlamlı bir hatıra olacağına inanıyoruz” dedi.