Ateş: Kal- Der bu değişime öncülük edecek

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Kalder Denizli Temsilciliği İstişare Kurulu Başkanı, Denizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DESİAD) Başkan Yardımcısı Ekrem Ateş, yeni yılın ilk günlerinde şubeleşmek için yeterli üye sayısına ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, “Dünyada dijitalleşme ve sürdürülebilirlikle ilgili büyük bir değişim yaşanıyor. Dolayısıyla şirketlerimizin iş modellerinin tekrar masaya yatırılması, farklı iş modelleri geliştirmek gerekiyor. Kal Der bu değişime öncülük edecek” dedi.

1991 de kurulan Kal Der’in Avrupa, Japonya’daki kalite derneklerini modelleyerek çıktığı yolda ülke genelinde 6 şubeye ulaştığını hatırlatan Ateş 7.şubeyi Denizli’de açmanın heyecanı ve motivasyonu ile hareket ettiklerini söyledi. Ateş, “Şu anda Denizli sanayinde işletmeler 2- 3. nesil sanayicilerin yönetiminde. Dolayısıyla şirketlerde patron gözüyle değil, profesyonel yönetici gözüyle bakış yerleşmeye başladı. Kal Der beyaz yakalıların daha çok beslendiği; oradan bilgi aldığı ve patronlarla beyaz yakalıların bir arada, aynı masada yer oturabildiği yegane örnek. Kal Der Denizli’ de patronlar ve beyaz yakalıları bir masa etrafında toplayıp şirketleri nasıl geleceğe taşırız, şirketlerdeki organizasyonları nasıl daha verimli hale getiririz konularına odaklanacağız “diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşlarının varlığı önemli

Şu an gündemde olan sürdürülebilirlik konusunu iş dünyasına anlatma ve benimsetmede sivil toplumun önemine dikkat çeken Ateş şöyle devam etti, “Daha önceki iş modelleri ne yapmış? Fabrika kapasitesini doldurarak, çok metrajlı, çok cirolu işleri tercih etmişler. Ancak, düzen artık o değil. Az tonaj daha çok katma değer, az enerji daha çok katma değer, az iş gücü daha fazla katma değer benimsenmeye başlandı. Dünyada dijitalleşme ile ilgili bir değişim var, doğa ile ilgili değişim var. İklim krizleri var. Dolayısıyla iş modellerinin tekrar masaya yatırılması, farklı iş modelleri geliştirmek gerekiyor. Örneğin EFQM modeli işletmelerde verimi minimum yüzde 40 artırıyor. Çünkü orada yalın üretim var, Kaizen var. İletişim çalışmaları var. Denizli sanayisi değişime direnmemeli. Değişime müsaade etmeli. Sadece patronların değil, bütün yöneticilerin, mavi, gri yaka bütün birimlerin değişime birlikte geçmesi gerekiyor. Kal Der bu eğitimleri vererek, belgelendirme süreçlerini firmaların içine adapte ederek Denizli’nin bu değişimi gerçekleştirmesine katkı sağlayacak”

Verimli, katma değerli işlerle öncü olmalıyız

Ateş, “Şu an Denizli’nin lokomotif sektörü tekstil. Hammaddesi Uzakdoğu’dan geliyor. Rakibimiz kim? Uzakdoğu. Onlardan hammadde alarak nasıl rekabet edeceğiz? Bu doğru bir yöntem değil. Verimli üretim ve katma değerli işler yapmamız, bizim onları değil onların bizi takip etmesi gerekiyor. Yapmamız gereken, iş modellerini değiştirmek. Bu yolculukta Kal Der önemli bir kılavuz.”