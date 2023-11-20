EMCC Türkiye Mentorluk Zirvesi-2023 Adana’da yapıldı

Eray ŞEN/ADANA

Avrupa Mentorluk ve Koçluk Konseyi (EMCC) Türkiye yönetimi ile Adana Sanayi Odası’nın (ADASO) işbirliğinde düzenlenen ‘Zorluklardan Mentorlukla Güçlenerek Çıkmak’ temalı Mentorluk Zirvesi Adana’da yapıldı. Deprem bölgesindeki kurum ve kuruluşlara mentorluk alanında bilgi desteği sağlamak, ayrıca mentorluk ve koçluk deneyimlerinin iş dünyası ile paylaşılması için düzenlenen EMCC Türkiye Mentorluk Zirvesi 2023, ilk kez İstanbul dışında bir ilde gerçekleştirildi.

Adana Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde yapılan zirvenin açılışına; EMCC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Demet Uyar, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Sönmez, ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Şükrü Ünlütürk, EMCC Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Mentorluk Zirvesi Lideri Mehmet Erel ile çok sayıda davetli katıldı.

Zirve Lideri Mehmet Erel, konuşmasında mentorluk kavramının günümüzde geldiği aşamayı anlattı. Mentorluk zirvesinin yıllardır hep İstanbul’da düzenlendiğini belirten Erel, ilk kez bir başka ilde, Adana’da yapılmasının önemine dikkat çekti. Zirveye 280 kişinin kayıt yaptırmasının yoğun ilginin göstergesi olduğunu aktaran Erel, “Adana geçmişte bütün bölgeye mentorluk, yol göstericilik yapmış. Bu şehir, bırakın bölgeyi, Türkiye’ye mentorluk, yönderlik yapabilecek bir altyapıya sahip. Geçmişte bunu yaptı, yine yapacak” dedi.

“Dünya artık kapitalist sistemde zorlanıyor”

Son bir yıldır Türkiye ve dünyada ‘yetenek kıtlığı’ teriminin kullanıldığına dikkat çeken Erel, bir yandan da gençlerin iş bulamadığını vurguladı. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve gençlerin iş sahibi olmasıyla ilgili sorunlara değinen Erel, şunları söyledi:

“Gelecek kadınların. Biz erkekler ne kadar söylersek söyleyelim onlara ihtiyacımız var. Çünkü dünya artık kapitalist sistemde zorlanmaya başladı, duyguların, yaratıcı zekaların, barışın, uzlaşmanın getirdiği bir yapı önem kazandı. İkinci önemsediğim konu gençlerin iş sahibi olması. Emin olun imkan versek hepsi güzel işler yapacak ama daha kariyer sisteminde, üniversite seçerken mentorluğa ihtiyaçları var. İş kurma deneyimi ihtiyacımız var. Bütün gençlerin veya iş kurma hazırlığına başlayan kadınlar dahil herkesin iş kurma deneyimine, tecrübe paylaşımına ihtiyacı var.”

Mehmet Erel, mentorluğun anlamıyla ilgili olarak şu yorumu yaptı: “Ben mentorluğun akıl vermesini değil ilham vermesi gerektiğini düşünüyorum. Artık yönetim tarzı, klasik talimattan, emer vermeden çıktı, yönetim becerisi geliştirmeye dönüştü. Şirketlerin CEO (Chief Executive Officer) dönemi geçti, CDO (Chief Destroyer Officer) dönemi başladı, yani kıran-dağıtan, yeniden yapan boyuttaki liderler dönemi geldi. Dolayısıyla kendi bölgelerinde ve hayatlarında başarı hikayesi yaratan şirketler ve insanlara ihtiyacımız var.”

“70-80 yıllık şirketler bu yüzden battı!”

Veliaht ve kurumsallaşma mentorluğu ile ilgili düşüncesini aktaran Erel, “Veliahtlık çok zor. Bir firmanın 40-50 senede geliştirdiği tecrübeyi, üniversiteyi yeni bitirmiş bir gencin eline atom bombası bırakır gibi teslim etmeye çalışıyoruz. Son 20 senedir Adana’nın dev şirketleri yok oldu. Bunlar 70-80 senelik sanayilerdi. İkinci nesil, çoğunlukla iki buçukuncu nesilde yok oldular. Bunun temelinde; aile şirketlerindeki veliaht mentorluk veya projesinin eksikliği var” dedi.

Uyar: Koçluk gibi mentorluk da bir meslek

EMCC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Demet Uyar, mentorluğun geldiği aşamayı anlatırken, “Artık koçluk gibi mentorluk da bir meslek. Şirketlerinizde bu konuda tecrübesi olan kişilerden mentor olarak da hizmet alabileceksiniz” dedi.

Global bir araştırmaya göre şirketlerde orta kademe liderlik yetkinliği arttıkça, bu kurumda liderlerin üst seviye rollere hazırlanma oranının yükseldiğini bildiren Uyar, “Eğer orta kademe yetkinse, bu eğitimleri almışsa, şirket orta kademe yöneticisine yatırım yapmışsa, tepe rollerin karşılanma oranı yüzde 65 yükseliyor. Bu rollere orta kademe henüz hazır değilse, yetkinlikler anlamında zayıfsa, tepe yönetimi hazırlık oranı yüzde 28’e düşüyor. Bu da kurumunuzun liderlik açısından istikrarının riske girmesi demek” yorumunu yaptı.

Mentorluk için ‘öğrenme ortaklığı’ terimini tercih ettiğini açıklayan Uyar, “Bu yaklaşımı çok seviyorum. Çünkü hem mentor, hem menti bu süreçte gerçekten çok besleniyor. Mentor zaten bu zorluklardan geçmiş kişi ve kendi bilgeliğini vermeye hazır. Neden siz bir kez daha çukura düşesiniz, düşmüş kişiden düşmemenin yollarını öğrenmek varken” ifadesini kullandı.

CEO’ların uykusunu kaçıran üç konu!

Bir araştırmaya göre; CEO’lara ‘gece uykunuzu ne kaçırıyor’ diye sorduklarında üç konunun öne çıktığını aktaran Uyar, şöyle devam etti: “Birincisi yeteneği çekmek ve tutmak, ikincisi geleceğin liderlerini yetiştirmek, üçüncüsü ise çalışanların gönülden bağlılığını devam ettirmek. Bu üç korkutucu mesele için size önerimiz, mentorluk mekanizmasından daha fazla faydalanın. Test edilmiş, onaylanmış, gerçekten iki tarafa da çok fayda sağlayan yöntemler.”

Rektör Prof.Dr.Tuncel’e EMCC özel ödülü verildi

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinde özverili çalışmaları nedeniyle 6. Uluslararası Dünya Kadınlar Kongresi tarafından 'Yılın Kadın Rektörü' ödülüne layık gördüğü ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel’e, Mentorluk Zirvesi’nde ‘Üstün Sosyal Sorumluluk ve Dayanışma Liderliği nedeniyle ‘EMCC Başkanlık Küresel Özel Onur Ödülü’ verildi.

Adana zirvesine ünlü iş insanları ve uzmanlar katıldı

Zirvede; EMCC Global Başkanı Rıza Kadılar, Prof. Dr. Şükrü Uğuz, Pegasus Airlines CEO‘su Güliz Öztürk, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Good Earth Vision Kurucusu ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tal Garih, Kıdemli Mentor Ali Tüzmen, EMCC Yönetim Kurulu Üyesi Buket Çelebiöven, Iletişim Mentoru Roya Heideri katılımcılarla görüşlerini paylaştı.