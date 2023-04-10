ATSO Başkanı Çinçin: “Kredilerde Hatay’a pozitif ayrım yapılsın”

HATAY - ATSO Başkanı Çinçin, deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ve bazı bankaların genel müdürleri ile görüştü. Görüşme ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan ATSO Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Antakya’ya gerçekleştirdiği ziyaret programına Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı ve Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Şimşek’in katıldığını belirtti.

Çinçin’in açıklamasına göre, bakanlık bürokratları ve bankacılarla yapılan görüşmede gündeme getirilen konular şunlar: “KDV iadelerinde yaşanan sorunlar ve gecikmeler, kredi konusunda Hatay’a pozitif ayrım yapılması, ENEK OSB’nin yapımının tamamlanması, Defne KSS’nin yapımının tamamlanması, KGF üst limitinin artırılması, KOSGEB’in konteynır desteği programı konusunda yaşanan sorunlar, eğitim ve sağlık sektörlerine destek, uzun vadeli düşük faizli kredi verilmesi, istihdamda sigorta yükünün azaltılması, beyaz yakalıların dönüşü için yapılabilecekler, Hatay ve Adıyaman’a verilebilecek özel teşvik paketi.”