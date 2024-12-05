Aves, ülkenin ilk soya protein konsantre üretim tesisini faaliyete alıyor

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Aves Enerji, Yağ ve Gıda Sanayi A.Ş., Mersin, Amasya ve Şırnak’taki yüksek teknolojili entegre tesislerinde yıllık 1,5 milyon tonun üzerinde kapasiteyle bitkisel yağ, küspe ve biyodizel üretiyor. Ham ayçiçek yağı tedariki ve imalatında ülkenin lider firmalardan biri olan Aves, gayrimenkul sektörü ve açık deniz gemi yükleme/boşaltma faaliyetleri de yürütüyor. Safya markalı yemeklik ayçiçek yağı başta olmak üzere, üretiminin yüzde 40’tan fazlasını ihraç eden Aves; biyodizel ve soya protein konsantresi üretimi, katma değerli ürün geliştirme projeleri, kojenerasyon tesisi ve yeşil enerji projeleriyle yeni dönemde adından daha fazla söz ettirmek istiyor.





Ekonomiye ve çevreye duyarlı projeler

İmalat yan ürünlerinin değerlendirilerek geri kazanılması veya katma değerinin artırılmasına yönelik birçok proje geliştirdiklerini belirten Aves Enerji, Yağ ve Gıda Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Muhammed İdin, 20 milyon dolar bütçeyle kurdukları Türkiye’nin ilk ve tek atık yağ toplama ve geri kazanım tesisinde, bitkisel yağlardan yıllık 50 bin ton biyodizel üretim kapasitesiyle çalıştıklarını anımsattı. Bu yılın sonunda Mersin kampüsü içinde balık ve yavru hayvan yemi hammaddesi olarak kullanılan Türkiye’nin ithalatçı olduğu soya protein konsantresi üretimine başlayacaklarını bildiren İdin, “20 milyon dolar maliyetle kurulan ve günde 300 ton üretim yapacak tesis, ülkemizin bu konudaki ilk üretim merkezi olacak. Kendi enerjimizi üreterek çevre duyarlılığını arttırma yolunda attığımız adımlardan biri olan kojenerasyon tesisimiz de bu yılsonunda Mersin ve Amasya kampüsümüzde devreye alınacak. Her iki kampüsümüzde toplam 70 ton buhar ve 6,5 MWh elektrik üretim kapasiteli tesiste yağlı tohum kabuk ve atıklarını işleyerek ihtiyaç duyduğumuz elektrik enerjisinin büyük bir kısmını üreteceğiz. Öte yandan, yine Mersin’de günlük yaklaşık 10 ton CO2 salınımını engelleyecek 3600 kWp kapasiteli çatı tipi GES santralinin kurulumunu tamamladık. Silopi kampüsümüzde de çatı GES projemizle yeşil enerjiye geçiş için hazırlıklar yapılıyor” dedi.



Ajandada yeni yatırımlar var

Türkiye ekonomisine katkı sunmak amacıyla oluşturulan genişleme faaliyetlerinin 3 yıllık yatırım planlaması yürütüldüğünü açıklayan Muhammed İdin, “Balıkesir Bandırma bölgesinde yağlı tohum kırma tesisi, uluslararası lojistik ağımızın güçlendirilmesi amacıyla gemi ve farklı destinasyonlarda depo kurulumu, tam entegrasyon sağlamak için yem üretim tesisi, büyükbaş ve kümes hayvancılığında besi tesisleriyle, büyükbaş ve kümes hayvancılığında ileri işleme tesisleri gibi yatırımlara odaklandık. Ayrıca biyodizel üretiminde elde edilen gliserinin saflaştırılması ve yer fıstığı ezmesi ile kaplamalı fıstık gibi ileri işleme ürünlerinin geliştirilmesini hedefliyoruz” diye konuştu.



Türkiye’nin en büyük 3’üncü yer fıstığı üretim merkezi olan Silopi’deki çiftçileri destekleyerek, sürdürülebilir üretime verdikleri katkıyı artırmak istediklerinin altını çizen Muhammed İdin, bölgenin yüksek kalitedeki ürününü Türkiye ve dünya pazarına sunma motivasyonunu taşıdıklarını da sözlerine ekledi.