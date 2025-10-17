  1. Ekonomim
Yeni nesil yem üretimine odaklanan Aybak Tarım, geliştirdiği ‘Sütübol’ markalı yemle süt kalitesini ve verimliliğini artırıyor. Doğal içeriği ve yüksek proteinli yapısıyla dikkat çeken Sütübol, ekonomik besleme avantajıyla üreticinin yem maliyetini düşürüyor.

Aybak Tarım, ‘Sütübol’ ile kalite ve verimliliği artırıyor
TARSUS/EKONOMİ

Aybak Tarım, ‘Sütübol’ ile kalite ve verimliliği artırıyor - Resim : 1Hayata geçirdikleri çalışmalarla tarım ve hayvancılık sektöründe önemli bir yer edinmek istediklerini belirten Aybak Tarım Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Bayram, yeni ürün geliştirmeye dönük Ar-Ge faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini söyledi. Çiftçilerin emeğini berekete dönüştürmek için doğru beslenme hedefiyle tasarladıkları formülle yeni bir yem çeşidi elde ettiklerini aktaran Muhammet Bayram, “Yılların tecrübesiyle hazırladığımız bu formül hem hayvanın sağlığını koruyor hem de süt miktarını artırıyor. Sütübol’un farkı, doğadan gelen güçlü hammaddelerinde gizli. İçeriğindeki dengeli protein, vitamin ve mineral oranı sayesinde ineklerin bağışıklık sistemi güçleniyor, süt kalitesi ve verimi artıyor. Ayrıca ekonomik besleme avantajı sayesinde üreticiler, maliyetlerini düşürerek kazançlarını yükseltiyor” dedi.

Aybak Tarım olarak, yıllardır yem ve yem hammaddeleri sektöründe güven ve kaliteyi bir araya getirdiklerinin altını çizen Muhammet Bayram, “Bölge çiftçisinin yanında olmayı sürdürecek, ‘hayvancılığın kalbinde, üretenin yanında’ sloganımız ve Sütübol markamızla bu misyonunu güçlendireceğiz” ifadesini kullandı.

Bayram, Sütübol markalı yemlerin Aybak Tarım satış noktalarından temin edilebileceğini sözlerine ekledi.

