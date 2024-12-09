Ayşe Sezer son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehirli iş insanı ve medya dünyasının önemli isimlerinden biri olan Fatih Sezer'in annesi Ayşe Sezer’in cenazesi, 08 Aralık Pazar günü öğle namazını takiben Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Turgutlar Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, DSP eski Genel Başkanı Zeki Sezer, Eskişehir Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ERİAD) Başkanı Rüştü Şentuna ile Sezer ailesinin yakınları, sevenleri ve medya çalışanları katıldı.