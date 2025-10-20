Ayvalık, 12 ay yaşayan bir turizm kenti olma yolunda

EKONOMİ (BURSA) - Ayvalık’ın turizm potansiyelini dört mevsime yaymak amacıyla düzenlenen “Ayvalık Turizm Medya Buluşması”, ULİV Residence & Spa ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ulusal gazete ve dergi temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kentin turizm vizyonunu ve geleceğe yönelik planlarını anlattı. Başkan Ergin, Ayvalık’ın sadece yaz aylarında değil, yılın her döneminde turist çekebilecek güçlü bir destinasyon haline geldiğini belirterek, “1915 Çanakkale Köprüsü, Seyit Onbaşı Havalimanı ve İstanbul-İzmir Otoyolu gibi dev ulaşım projeleriyle Ayvalık artık her zamankinden daha kolay erişilebilir durumda. Bu avantajı, Ayvalık Belediyesi olarak düzenlediğimiz gastronomi festivalleri, zeytin hasat etkinlikleri ve kültürel tanıtım organizasyonlarıyla birleştiriyoruz. Hafta sonu dahi olsa iki günlük ziyaretler bile şehrimize ciddi bir canlılık kazandırıyor” dedi. Başkan Ergin, Ayvalık’ın turizmdeki yeni dönemine işaret ederek, “Ayvalık, doğası, gastronomisi, tarihi dokusu ve deniziyle sadece yazlık bir tatil noktası değil; her mevsim yaşanacak bir şehir. Biz de belediye olarak bu dönüşümün öncüsü olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Toplantıda söz alan turizm yatırımcısı Gürsel Uslu ise Ayvalık’ın turizm sezonunu uzatacak yeni yatırımların önemine değinerek şunları söyledi: “ULİV Residence & Spa, 12 ay boyunca açık olacak. Spa hizmetimiz ve toplantı-kamp konseptimizle hem hafta sonu yerli turistlere hem de iş dünyasına hitap edeceğiz. 19 adet 2+1 ve 21 adet 1+1 rezidansımız özellikle aileler ve gruplar için hafta sonu kaçamakları açısından ideal.” Etkinlik kapsamında, La Taverna Cunda Restaurant tarafından düzenlenen özel bir gastronomi sunumunda, Şef Çağla Çardaklı bölgeye özgü tatlarla gazetecilere Ayvalık mutfağının seçkin örneklerini sundu.