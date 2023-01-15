Babacan: “Adalet, hukuk ve demokrasi olmadan ekonomi olmaz”

ALİ ŞAHİN

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) tek tek tanıtımını yaptığı 22 eylem planının toplu olarak lansmanı için Ankara Atatürk Spor Salonu’nda buluştu. Türkiye’nin dört bir yanından katılımın olduğu etkinlikte konuşan DEVA Lideri Ali Babacan, “Demokrasi ve hukukun üstünlüğünü ele alan bir program yazarak AK Parti ile siyasete adım attık” ifadeleriyle siyasete başlangıcını anlattı.

Siyasi hayatı boyunca hareket ettiği ekibe güvendiğini ve istişare ettiğini belirten Babacan, “2002 ve 2009 krizlerini atlatan ekibin başındaydım. Rakamlar ortada. Hakkı sahibine teslim edeceğiz. Dünyada 16. büyük ekonomi iken 20. sıraya kadar düştük” dedi. 4,5 yılda ekonomik daralma yaşandığını ve bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gereken adımları atmadığını belirten Babacan,

“Marifet imzadaysa neden atmadın? Dürüst ve ehil kadrolar olmadan, istişare edilmeden olmaz. Milletin cebindekini kepçeyle alıp kaşıkla geri verdiklerinizi müjde diye açıklamanıza bu halk kanmaz. Bu ülke iyi yönetildiğinde koşan ayağa kalkan bir ülke” diye konuştu.

“Zor günlerden geçiyoruz”

Hükümetin son dönemdeki politikalarını eleştirirken kendi bakanlığı dönemindeki ekonomik verileri ve sosyal durumu anlatan Babacan, “Bu ülkede adaletsizliğe uğramış kim varsa biz yanındayız. Zor günlerden geçiyoruz. Bunların farkındayız. Daha önce yaptığımızın çok daha iyisini yapacağız. Siyasette yeni bir yol açarak ilerliyoruz.

Çıkmaz sokaklarla işimiz yok. Yepyeni bir siyasi kimlik inşa ediyoruz. Biz ‘kral gitsin yerine hangi kral gelsin’ derdinde değiliz. Biz Türkiye’nin yarınları altında buluşan bir siyasi hareketiz. Bizim birleştirici tutkalımız demokrasi. Devlet insan için var. Türkiye’de her sorunu çözmek için hazırladığımız planlar ile çok güçlüyüz. Bu ülke eşit vatandaşlık ilkesinde buluşmadıkça ‘beka’ sorunu ortaya çıkar.

Toplumu ayrıştıranlar asıl bölücüdür. Biz hep beraber Türkiye’yiz. Bu ülkenin vatandaşlarının bir kısmını görmezden gelerek siyaset yapılmaz” ifadelerini kullandı.

“Yeni bir yola çıktık”

Son dönemde her yerde “endişe” kelimesini duyduğunu vurgulayan Babacan, “Endişeye mahal yok. Bu iktidarın politikalarından, baskılardan endişe etmeyin. Biz Buradayız. Seçimlerin yapıldığı gece herkes başını yastığa rahatça koyacak. Bütün bu yaşananlar bir kabus olarak geride kalacak. Anlattığımız bütün projeleri gerçekleştireceğiz.

Gençlere hangi düzgün iş ortamını sağladınız da bugün ‘iş beğenmiyorlar’ diyorsunuz. Bugün yaşadıklarınız çocukluk hayalinizden farklıysa beğenmeyeceksiniz. O yüzden hep beraber yeni bir yola çıktık” dedi. İktidar partisine destek veren yurttaşlara da seslenen Babacan, “Siz bu günler için oy vermemiştiniz biliyorum.

Siz adalet, hukuk ve demokrasi istediniz. Buradan altını çizerek söylemek istiyorum. Siz Bahçeli ve Perinçek’in tahribatına ortak değilsiniz. Mafyalarla yürüyenlere ortak değilsiniz. En önemlisi bu düzene mecbur değilsiniz. Biz buradayız” diye konuştu.

“Bizde gri alanlar yok”

DEVA Partisi olarak 22 Eylem planı hazırladıklarını hatırlatan Babacan, “Derhal yapılması gerekenlerle, çözümlerle biz buradayız. Ülkemizi içine düştüğü bu durumdan çıkaracak bir icraat listesiyle karşınızdayız.

Buradaki hem madde gerçekçi ve bütçesi hesap edilmiş durumda. Çok geniş kadrolarla bu çalışmayı yaptık. Bugün ilk kez bir siyasi parti seçim tarihi bile net değilken en ince detayına kadar çalışılmış bir hükümet programı ve uygulama takvimi açıklıyor.

Bizde gri alanlar yok. Kaçamak cevap vermiyoruz ve hepsi yazılı. Biz ödevimizi iyi yaptık. İdeallerimizden vazgeçmeyeceğiz. Eksiğimiz varsa düzeltiriz. Partili olmayan vatandaşlarımızın da bu çalışmalarda emeği var. Kimi çağırdıysak geldi. Yolumuz uzun. Bizimle birlikte olan herkese teşekkür ediyorum.

Eylem planlarını aynı anda hayata geçirince 6 ayda yaşayacaklarımızla derin bir nefes alacağız. İkinci senemizde enflasyonu tek hanelere indireceğiz. Adalet, hukuk ve demokrasi olmadan ekonomi olmaz” ifadelerini kullandı.