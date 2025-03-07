‘Babalar ve Kızları’ projesi Kadın Dostu Markalar Platformu’ndan ödül aldı

MUĞLA / EKONOMİ

Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından her yıl "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" haftasında gerçekleştirilen "Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülleri" programında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) çalışmaları ile hayata geçen “Babalar ve Kızları” Projesi “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” kategorisinde “Kadın Dostu Markalar 2025 Farkındalık Ödülü”ne layık görüldü.

Kadın Dostu Markalar 2025 Uluslararası Farkındalık Ödülleri'nin açılış töreninde konuşan Platform Kurucusu Nazlı Demirel, “ “Küresel dönüşüm yolculuğunda kadın dostu iş dünyasının ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin gücünü çok önemsiyoruz. Kadın Dostu Markalar Platformu olarak çıktığımız yolda toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini arttırmak, kadının iş, eğitim ve sosyal hayattaki rolünü güçlendirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Sürdürülebilir bir toplumun, kadına verilen hak ve özgürlüklerle mümkün olabileceğine inanıyoruz. Bu amaçla, fırsat eşitliğini teşvik ediyor ve kadınların toplumsal ve ekonomik hayata daha güçlü katılımının desteklenmesi için projeler geliştirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün burada sizlerle bir arada olmak, yaptığımız işin, verdiğimiz emeğin karşılığını aldığımızın bir göstergesi” diye konuştu.

Şeniz Çahan: “63 baba-kız hikâyesini sizler için derledik”

Programda ödül almaya hak kazanan ‘Babalar ve Kızları’projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan TOBB Muğla KGK İl İcra Komitesi Başkanı Mehtap Şeniz Çahan, “İlimizde, evlat ayrımı yapmadan kızını işine dâhil eden, onlara güvenip onları yetiştiren babaları ve onların bayrağını büyük bir onurla ve başarıyla üstlenen kızlarını tespit ettik. 63 baba-kız hikâyesini sizler için derledik. Röportajlar yaptık, hikâyelerini öğrendik. Bu hikâyeleri tüm baba kızlara örnek olması için bir kitap ve video filmler olarak hazırladık. Kitabımız, bu kurulun prestij projesi olarak yerini aldı. Web sayfamız üzerinden ise kitapta yer alan kadınların hikâyelerini paylaştık. Biz istedik ki bu anlamlı projeyi anlamlı bir dokunuşla taçlandıralım. Bu nedenle projede yer alan tüm kadınlarımız, odalarımız ve TOBB camiası adına projeden desteklerini esirgemeyen iştirakçilerimiz adına; ailesini kaybetmiş çocuklara eğitim imkanı sunan, köklü geçmişi ve eğitimdeki başarısı ile adından sıkça söz ettiren Darüşşafaka Cemiyetine bağışta bulunduk. İstedik ki babasının emaneti işletmeleri yöneten kadınlarımıza, babasını kaybetmiş kız çocuklarımızın hayatlarına dokunma imkânı sunalım. Biz proje sürecinde duygudan duyguya sürüklendik. Sizin de aynı duyguları hissederek bizi anlamanız ve projemizi Kadın Dostu Markalar 2025 Farkındalık Ödülleri kapsamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kategorisinde ödüle layık gördüğünüz için teşekkürlerimi sunuyorum. Projemizin, ülkemizin tüm insanlarına örnek olmasını umuyorum. Bu ülke için bir taş koyan herkese, emeğinize, varlığınıza şükranlarımı sunuyorum. Tüm çocukların, tüm kadınların eşit hak ve koşullara sahip olmalarını diliyorum” ifadelerini kullandı.