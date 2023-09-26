Bakan Kacır: “Türkiye olarak, ‘Uzayda biz de varız!’ diyoruz”

Esra Özarfat

BURSA - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) Türkiye’nin uzay ve havacılık temalı ilk interaktif eğitim merkezi GUHEM ile iş dünyası için referans eğitim merkezi olarak kente kazandırdığı Bursa Business School’un ev sahipliğinde 70 astronot ve kozmonot Bursa’da buluştu. Uzay Kaşifleri Derneği’nin (Association of Space Explorers- ASE) 34’üncü kez düzenlediği Planetary Congress’in ana teması, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘İstikbal Göklerdedir’ sözünden yola çıkılarak belirlendi. Türkiye’de ilk kez düzenlenen organizasyonun açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin uzaydaki çalışmalarını koordine etmek üzere 2018 yılında Türkiye Uzay Ajansı’nı kurduklarını hatırlattı.

Milli Uzay Programı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021’de tüm dünya ile paylaşıldığına işaret eden Bakan Kacır, “Bununla birlikte, 2030 yılına kadar gerçekleştirmeyi planladığımız 10 hedefimiz var. Türk Astronot ve Bilim Misyonu kapsamında, ülkemizin insanlı ilk uzay görevini tasarladık. Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek İlk Türk Uzay Yolcumuz, tıptan malzeme bilimine kadar 13 farklı bilimsel deneyi icra edecek. Milli Uzay Programı’nın tüm hedeflerine ancak ve ancak ülkemizde güçlü teknolojik ve fiziki altyapı oluşturarak, gençlerimize doğru fırsatları sunarak ve onların yetkinliklerini geliştirerek ulaşacağımızı biliyoruz” dedi. Bakan Mehmet Fatih Kacır, bilim ve teknolojiyi toplumla buluşturmak amacıyla Bilim Merkezlerini hayata geçirdiklerini belirterek, “Uzayın tüm dünya için etkin ve faydalı kullanımı adına, barış ve iş birliği namına, Türkiye olarak, ‘Uzayda biz de varız!’ diyoruz. ‘Türkiye Yüzyılı’nı inşa ederken artık uzay teknolojilerine daha fazla yatırım yapıyor, uzayın tüm insanlığa fayda sağlayacak şekilde kullanılması için daha fazla iş birliği gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

“Türkiye’nin ayakları yere basan hedefleri var”

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Mustafa Varank da uzay yarışında öne çıkan ülkelerin ekonomik anlamda dünyanın güçlü ülkeleri olduğunu, Türkiye’nin de bu alanda ayakları yere basan hedefleri bulunduğunu dile getirdi. Açılışta konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise Bursa’nın uzay ve havacılık yolundaki hedeflerini 2013 yılında belirlediklerini kaydederek, hayata geçirilen uzay, havacılık ve savunma kümelenmesi bünyesinde 120’den fazla firmanın ulusal ve uluslararası alanda prestijli firmalarla işbirliği içerisinde çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Burkay, bu kapsamda Avrupa’nın en büyük uzay, havacılık ve eğitim merkezi GUHEM’i Türkiye’ye kazandırdıklarını vurguladı.

ASE Başkanı Ewald: “Geleceğimiz gökyüzünde”

ASE Başkanı Reinhold Ewald ise “Artık gökyüzü geleceği gösteriyor. Geleceğimiz gökyüzünde. Gelin birlikte geleceği inşa etmeye başlayalım” dedi. Açılış konuşmalarının ardından teknik oturumlar yapıldı. Türkiye’nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Atasever de etkinlikler kapsamında Türkiye’nin Gelecek Projeksiyonu oturumu kapsamında uzay meraklılarıyla buluşuyor. 27 Eylül Çarşamba günü GUHEM’i ziyaret edecek astronotlar ayrıca ‘Bilim-Toplum’ etkinlikleri kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’nda vatandaşlar ve öğrenciler ile bir araya gelecek.

Zirveye Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Milletvekilleri, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, yanı sıra Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile çok sayıda sektör temsilcisi ve akademisyen katıldı.