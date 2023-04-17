Bakan Kirişçi, Çanakkale’de tarım sektörü temsilcileriyle buluştu

Esra Sultan AZİZOĞLU



BALIKESİR - Tarım sektörü üreticilerin yer aldığı toplantıya Çanakkale Ticaret Borsasını temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Deniz, Meclis Başkanı Birol Çetin, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Sinan Erdoğan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Atak, İsmail Pehlivan, Ruhi Badem, Meclis üyeleri Akif Kulaç, Natık Civir, Mehmet Tosun, Nazmi Tok, Şevket Yalçıntekin, 7. Komite Başkan Yardımcısı Korhan Meriç ve Genel Sekreter Sevcan Elver katıldı.

Toplantı ile ilgili değerlendirmede bulunan Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Deniz “Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi’nin Çanakkale programı kapsamında AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Bülent Turan, Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu, Bakan yardımcımız, Genel Müdürlerimiz ve Vali yardımcımızın teşrifleri ile tarım sektörü paydaşları olarak Sayın Bakanımız ile biraraya geldik.

Tarım sektörü ile ilgili yaşanan sorunların ve taleplerin yerinde değerlendirilmesi, yönetişim kültürüyle çözüme kavuşturulması amacıyla gerçekleştirilen bu toplantıyı son derece kıymetli buluyorum. Yönetim Kurulum ve Meclis Üyelerim ile birlikte Sayın Bakanımıza tarımda marka kent Çanakkale’mizin daha iyi yerlere gelmesi adına taleplerimizi ve önerilerimizi aktardık. Sorunlarımızın çözümü noktasında verdikleri desteklerden dolayı kendilerine teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

Toplantıda Çanakkale tarım sektörünün sorunları ve çözüm önerileri ile sektörün gelişmesi adına yapılacak projeler ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Program kapsamında TKDK Projelerinden hibe almaya hak kazanan proje sahiplerine hibe çekleri takdim edildi. Çanakkale Ticaret Borsası Meclis Üyesi Natık Civir, S.S.Saçaklı Köyü Kooperatifi adına Kooperatif Başkanı olarak TKDK hibe çeki almaya layık görüldü.