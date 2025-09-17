Bakan Murat Kurum; “Kahramanmaraş’ta Tüm Afet Konutlarımızı Tamamlayacak Aynı Zamanda Sosyal Konut Projemize de Başlayacağız”

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ta bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Dar gelirli, emekli, genç kardeşlerimiz, şehit ve gazi yakınlarımız ve burada yaşayan tüm vatandaşlarımız için sosyal konut kampanyasını başlatacağız. Deprem bölgesine özel bir kontenjan ayıracağız ve burada evi yıkılan vatandaşların ev sahibi olması için sosyal konut projemizi yapıyor olacağız” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’ta bir dizi inceleme ve ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Şairler Tepesi’ndeki programa katılan Bakan Kurum’a, Vali Mükerrem Ünlüer, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Burak Gül ve ilçe belediye başkanları eşlik etti. Siyasi parti temsilcileri ve kurum amirlerinin de yer aldığı programda Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlar değerlendirildi. Daha sonra saha ziyareti ile devam eden program, Çamlıca’da STK Buluşması ile sona erdi.

“Yiğit Şehrimiz, Diz Çökmedi ve Sabırla Yeniden Ayağa Kalktı

Bakan Kurum, “Kahramanmaraş’ımız 6 Şubat’ta yaşadığımız o acı günde çok ağır yaralar aldı. Ama hamdolsun bu yiğit şehrimiz, diz çökmedi ve sabırla yeniden ayağa kalktı. O günden bu güne Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kahramanmaraş’ımızı ve diğer 10 ilimizi yeninde inşa etmek ve ayağa kaldırmak için hep birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Devletimizin tüm gücünü 11 ilimizde, depremzede kardeşlerimiz için, yeni hikâyelerini yazacakları güçlü şehirler için enerjimizi ve motivasyonumuzu seferber ediyoruz” dedi.

“Yıl Sonuna Kadar 74 Bin Ev ve İş Yerini Teslim Edeceğiz”

Kahramanmaraş’ta bugüne kadar 45 bin yeni konut ve iş yerini bitirdiklerini söyleyen Bakan Murat Kurum, “Söz verdiğimiz gibi yılsonuna kadar Kahramanmaraş’ımızda 74 bin yuva ve iş yerimizi kardeşlerimize teslim etmiş olacağız. Kahramanmaraş’ın dört bir yanına emeğimizi ve sevgimizi katıyoruz. Şehirlerimizin ekonomisini, ticaretini güçlendiriyor ve tarihini ve kültürünü de yeniden ihya ediyoruz. Kahramanmaraş’ta Kapalı Çarşı’yı, Demirciler Çarşısı’nı aslına uygun bir şekilde inşa ediyoruz. Bugün ilk önce Binevler ve İsa Divanlı mahallemizde inşa edilmiş konutlarımızı yerinde gördük, vatandaşlarımızı dinledik. Ardından Kahramanmaraş’ın tüm hikayelerinin yazıldığı Tarihi Kapalı Çarşı restorasyon projemizi de yerinde gördük” diye konuştu.

Sosyal Konut Projesi Başlatılacak

Kahramanmaraş halkına müjde de açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, “Attığımız her adım daha dirençli Kahramanmaraş için daha güçlü Kahramanmaraş için bizi geleceğe taşıyacak. Her ailemizin huzurla yaşayacağı yuvaları kazandırmak için de sosyal konut projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bugüne kadar 1 milyon 704 bin sosyal konut inşa ederek yaklaşık 5 milyon dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için bu mücadelemizi ortaya koyduk ve şu anda da Türkiye’nin dört bir yanında 280 bin sosyal konutumuzun inşasına devam ediyoruz. Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için yeni sosyal konut projesi kapsamında konutlarımızı yapacağız. Dar gelirli, emekli, genç kardeşlerimiz, şehit ve gazi yakınlarımız ve burada yaşayan tüm vatandaşlarımız için sosyal konut kampanyasını başlatacağız. Deprem bölgesine özel bir kontenjan ayıracağız ve burada evi yıkılan vatandaşların ev sahibi olması için sosyal konut projemizi yapıyor olacağız” ifadelerini kullandı.

“Kahramanmaraş’la Bir ve Beraberiz”

Kahramanmaraş’ta şehrin tüm dinamiklerini içeren, şehirdeki tüm ihtiyaçları giderecek anlayışla projelerin hayata geçtiğini dile getiren Bakan Murat Kurum, “Asrın felaketinde yara alan Kahramanmaraş’ımıza ve 11 ilimize hizmet etmek, bu şehirlerimizin yaralarını sarmak bizim için en büyük onur ve şereftir. Yaptığımız her yatırımın Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin hayır duasını almak için yapıyoruz. Her bir eserimizi bu aziz şehrin sabrını ve metanetinin bir sembolü ve devletimize olan güvenin nişanesi olarak görüyoruz. Bugün de yarın da Kahramanmaraşlı kardeşlerimiz ile bir ve beraber olacak yeni proje ve yatırımlarla Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz” cümlelerini kaydetti.