Bakan Varank: “Bursa’da katma değerli üretim ile yeşil ve sürdürülebilir sanayiye geçeceğiz”

Esra Özarfat

BURSA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bursa Medya Buluşması”nda Bursalı basın mensuplarıyla buluştu. Toplantıya AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Varank, Bursa’da katma değerli üretimin hızlandırılması gerektiğine işaret ederek, “Bunun örneklerini Togg ile yapıyoruz. Türkiye’nin ilk otomotiv batarya fabrikasının temellerini attık. Bu katma değerdir. Bu 100 birim insan gücü ve yatırımla katma değer üretmek demek. Yüksek teknoloji ve katma değerli üretime destek vereceğiz. Ar-Ge projelerine destek vermek, tasarım merkezlerinin sayısını arttırmaktan geçiyor. Bu bizim bir numaralı gündem maddemiz olacak. Bizim Bursa’da yeşil ve sürdürülebilir sanayiye geçmemiz gerekiyor. Bunun yolu da mevcut yatırımların dönüşümünden geçiyor. Bursa sanayisi eleman arayan, kalifiye eleman ihtiyacı duyan şehirlerin başında geliyor. Sanayi ve üretimde çalışan insan kaynağını daha kabiliyetli hale getirmek üçüncü başlığımız oluyor” dedi.

Hamle Programını en başarılı şehri Bursa

Katma değerli alanlarda yerli ve milli üretimi artırmak için başlatılan Hamle Programı’nda Bursa’nın en başarılı şehirlerden biri olduğuna işaret eden Bakan Varank, makine sektöründeki çağrıya en fazla cevap veren kentin Bursa olduğunu söyledi. Ermaksan, Durmazlar, İğrek Makine, Coşkunöz, Farplas, Cansan Alimünyum, Karsan Otomotiv, A-Plas, Epsan, Sözal Kimya gibi firmaların yerli ve milli üretim alanında bakanlıktan destek aldığını belirten Mustafa Varank, başta sanayi olmak üzere, sektörleri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Bursa’yı gerek Kalkınma Ajansı, gerekse Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tübitak ve Kosgeb destekleriyle sürekli gündemde tuttuklarını ifade eden Mustafa Varank, kentteki yeni sanayi alanı ihtiyacına yönelik taleplerle ilgili şunları söyledi: “Yeni sanayi alanlarının tespit edilmesi, genişleme alanlarına kadar, belediyelerimizin sosyal kalkınmayı destekleyecek ve tarımsal projelerle bizim şehirle irtibatımız var. Birinci sınıf tarım arazisine fabrika yaptıramam. Tarımı ihmal etmek gibi durum, bakış açımızda yok. Hem tarıma dayalı OSB’lerin kurulması, gıda OSB’lerin kurulması, entegre tarım yatırımlarının getirilmesiyle ilgili BTSO Başkanımızla görüştük. Bütün ilçe sanayi ticaret odaları başkanları, ticaret borsası başkanlarıyla bir araya geldim. Taleplerini dinledim. Üretime dayalı yeni sanayi bölgesi talepleri, tarıma dayalı OSB’lerin kurulması ya da burada seracılık başta olmak üzere daha katma değerli üretim taleplerini dinledik. Bununla ilgili çalışmaları kalkınma ajansımızla yapmaya devam ediyoruz.”

Yüksek hızlı tren 2024 sonunda

Bursa’nın müreffeh bir şehir olduğunu ve zenginliği temelinde de sanayinin bulunduğunu dile getiren Varank, “Dengeyi tutturmamız lazım. Ben fabrika yaptım, şehrin havası yaşanamayacak seviyeye geldi. Ben fabrika yaptım, çevreyi mahvediyorum anlayışı geçmişte kaldı. Yüksek standartlar var ki, çevreyi kirletmemeyi düşünmenize bile müsaade etmiyor. Yeni yatırımlar için böyle.

Geçmişten gelen yatırımlarda sıkıntılar var. Denetimle ilgili eksiklerimiz de olabilir. Küçük çaplı yanlışlıklar da var. Farkındayız. Bütün samimiyetimle söylemek istiyorum, biz bunlara asla müsaade etmeyiz, görmezden gelmeyiz. Eksiklerimiz olabilir. Yetişemediğimiz alanlar olabilir. Ben bunu görmeyeyim, bu çevreyi kirletsin diye düşünemeyiz. Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki standartları asla aşağıya düşürmüyoruz.

Bütün mevzuatı harfiyen uyguluyoruz” diye konuştu.

Sanayinin yanı sıra Bursa’nın bir tarih, turizm ve kültür kenti olduğunun da altını çizen Bakan Varank, süren projeleri daha da ileri taşıyacaklarını anlattı. Yapımı devam eden Yüksek Hızlı Tren projesinin de 2024 yılı sonunda tamamlanmak üzere test seferlerinin başlatılacağını duyurdu.