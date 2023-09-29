Balkan ülkeleriyle ekonomik işbirlikleri Bursa’da masaya yatırıldı

Esra Özarfat

BURSA - Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (BALKANTÜRKSİAD) Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile birlikte bu yıl 2’ncisini düzenlediği Balkan Ülkeleri Ekonomik İş Birliği Forumu, BTSO Hizmet Binası’nda yapıldı. Toplantıya Balkan ülkelerinin diplomatik misyon temsilcilerinin yanı sıra Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, dernek üyeleri, Bursa ve Balkanlar’dan gelen iş insanları katıldı.

Açılışta konuşan BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir, ilki 2021 yılında yapılan forumu bu yıl global ekonomik durgunluk, yüksek enflasyon gibi farklı baskıların etkisinde düzenlediklerini söyledi. Şakir, “Coğrafya kaderdir ve bu coğrafyada hep beraber yaşıyoruz. Bu yüzden komşuluk çok önemli ve ülkeler arasındaki komşuluk ilişkilerinin başında da ekonomik iş birlikleri yer alıyor. Dünya ticaretinin merkezinde yer alan Balkan ülkeleri olarak birlikte yapabileceğimiz çalışmalar büyük önem taşıyor. Bölgemizin huzur adası olmasını istiyoruz. Ekonomik işbirliklerimiz, coğrafyamız için çok önemli ve bunun devamlılığını sağlamak hepimizin önceliği olmalıdır. Dostluk ve barışla birlikte ekonomik ilişkilerin bizleri birbirimize daha da yakınlaştıracağına inanıyoruz” dedi.

Toplantıda söz alan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, özellikle tedarik zincirinde yaşanan kırılmaların pandemi dönemiyle birlikte komşu ve yakın ülkelere ticareti daha da önemli hale getirdiğini kaydetti. Balkan ülkelerinin tamamı ile asırlar öncesinden başlayan ve günümüze kadar uzanan ortak tarih, kültürel ve toplumsal değerlerin avantaj olduğuna değinen Burkay, Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti olan Bursa’nın da girişimci yapısının büyük ölçüde Balkan göçmeni iş insanlarından oluştuğuna işaret etti. Bursa’nın başta otomotiv olmak üzere pek çok sektörde sanayinin itici gücü olduğuna dikkati çeken İbrahim Burkay, “20 milyar doların üzerinde ihracat, 32 milyar dolarlık dış ticaret rakamına sahip olan ve Birleşmiş Milletlere bağlı 112 ülkeden daha fazla dış ticaret performansı olan önemli bir kent Bursa. 9 bine yakın ihracatçı şirket, 2 binin üzerinde uluslararası sermaye şirketinin yatırımı ile Bursa, Türkiye'nin yurt dışına açılan önemli bir ili” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa’nın Güney Marmara havzasının başkenti konumunda olduğuna vurgu yaptı. Bursa’nın sanayinin yanı sıra tarım, turizm gibi değerleriyle önemli bir potansiyeli barındırdığının altını çizen Aktaş, aynı özelliklerin Balkan ülkelerinde de bulunduğunu söyledi. Alinur Aktaş, bu zenginliğin sağladığı potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ise Balkanlar'la Anadolu’nun ilişkileri köklü geçmişe ve ortak değerlere dayanan iki kadim coğrafya olduğunu ifade etti. Demirtaş, Türkiye için Balkan coğrafyasının siyasi ve iktisadi önemi kadar tarihi, kültürel ve güçlü insani bağlar bakımında da her dönemde öncelikli olduğunu dile getirdi. “Vali Demirtaş, “Bugün gelinen noktada Türkiye’nin Balkanlar için en önemli önceliği Balkanlar'daki barış, refah ve istikrardır. Tarih bize bu hedeflere ulaşmak için yoğun ve değişik alanlarda bölgesel iş birliğinin gerekliliğini göstermiştir. Kültürel bir hamur oluşturduğumuz kadar, ekonomik işbirliğiyle de güçlendirmek zorundayız” diye konuştu.