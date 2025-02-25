BALKANTÜRKSİAD, Romanya ile ticaret hacmini artıracak

EKONOMİ/BURSA

Balkanlar ile Rumeli’de ekonomik ve sosyal faaliyetler kapsamında önemli çalışmalar gerçekleştiren Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD), Romanya’ya bir iş gezisi düzenledi. Romanya’da bir dizi temaslarda bulunan BALKANTÜRKSİAD Heyeti, ilk olarak Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan’ı ziyaret etti. Heyet, Romanya Ticaret Bakanı Başdanışmanı Sebahat Kaya ile ekonomik iş birliği konularını, Romanya Türk İş Adamları Derneği üyeleriyle de karşılıklı ticaret imkanlarını görüştü.

Romanya temaslarının ardından değerlendirmelerde bulunan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, “Heyet olarak, Bükreş Büyükelçimiz Özgür Kıvanç Altan ile yaklaşık 2 saat süren çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Romanya Ticaret Bakanlığı’ndaki görüşmelerimizde ise ülkemiz ile Romanya arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmaları değerlendirdik” dedi.

Bükreş’te çok sayıda Türk girişimcisinin faaliyette bulunduğunu belirten Şakir, “Heyet olarak Romanya Türk İş Adamları Derneği’ni de ziyaret ettik, Başkan Ufuk Tandoğan, Başkan Yardımcı Gürsel Öztürkmen ve üyelerle ticari işbirliği imkanlarını görüştük. Romanya ile ülkemiz arasındaki ticaret hacmini artıracağız” diye konuştu.

Romanya’nın önemli ekonomik potansiyeli bulunduğunu belirten Şakir, BALKANTÜRKSİAD olarak önümüzdeki dönemde de Balkanlar ve Rumeli’deki çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini söyledi.