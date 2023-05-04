BANSİAD Yönetim Kurulu Başkan Dedeoğlu: ‘‘Bandırma’nın İl olması mecburidir’’

Esra Sultan AZİZOĞLU

esrasultan.azizoglu@nbe.com.tr



BANDIRMA - ‘Yükselen Şehir Bandırma Platformu’nun içinde olan BANSİAD, platformun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan kentin öncelikli sorunlarına yönelik hazırlanan rapora istinaden sorunların çözümüne yönelik milletvekili adaylarının görüşlerini öğrenmek için Mayıs ayı olağan toplantısına davet etti. Tüm siyasi partilerin davet edildiği toplantıya CHP, Memleket Partisi ve MHP Adayları katıldı.

BANSİAD’ın Mayıs ayı toplantısında konuşma gerçekleştiren ve hazırladıkları Yükselen Şehir Bandırma raporunun önemli konu başlıklarına değinen BANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Funda Dedeoğlu; ‘‘Bandırma’nın il olması mecburidir. Barındırdığı sanayi, tarım, turizm ve artan ticaret hacmi ile Bandırma il olmayı en çok hak eden ilçelerin başında geliyor. Bandırma, ekonomik ve sosyal açıdan büyük bir ekonomik gelişime sahip. BANSİAD olarak potansiyeli açığa çıkartmak ve bölgemizi cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz.

Derneğimiz BANSİAD’ın Mayıs ayı olağan toplantısında 14 Mayıs seçimleri öncesi Balıkesir milletvekili adaylarının bölgeye ilişkin görüşlerini almak için toplandık. Kentimizin sorunlarına yönelik talep raporunu tüm parti milletvekillerine ilettik. Bandırma ve bölgenin potansiyeline yönelik şehrin ihtiyaçlarını bir kitapçık haline getirdik. Bu hali ile de öncelikli sorunlara ilişkin maddeler oluşturduk. Bandırma İş İnsanları olarak kentin gelişimi için destek verecek tüm vekillere çalışmalarında destek vermeye hazırız’’ dedi.







‘Yükselen Şehir Bandırma’ projesini; BANSİAD, Bandırma Ticaret Odası, Bandırma Ticaret Borsası, Bandırma Mimarlar Odası ve Bandırma Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi bir araya gelerek oluşturulmuştu. Bandırma’nın önde gelen sivil toplum örgütleri, hazırlamış oldukları ‘Yükselen Şehir Bandırma’ raporunu Ankara’da siyasi temsilciler ile de paylaşmışlardı.