Barış, Afrika’da global partnerliğe hazırlanıyor

Eray ŞEN / ADANA

Barış Teknolojik Tesisat Sistemleri şirket ortağı Metin Karabacak, uluslararası motor üreticisi firmaların Türkiye’de partneri olduklarını belirterek “Afrika pazarına yönelen bu firmaların orada da imalat ve montaj konusunda partnerlerinden birisi olacağımıza inanıyoruz” dedi.

Şirketin güncel çalışmaları hakkında EKONOMİ’ye açıklama yapa Metin Karabacak, global pazarlara yönelik hazırlıklarının son aşamaya geldiğini söyledi. Organizasyon şemasını gözden geçirdiklerini, İK birimini güçlendirdiklerini, kalite süreçleri ile ilgili prosedürlerin eksiksiz oturtulması için tüm süreçlerin yazılı hale getirildiğini anlatan Karabacak, “Bunun birebir uygulanması için, tüm ürünlerde üretim gerçekleştirirken önlemler alındı. Planlama birimi kuruldu ve buna bağlı olarak proje yöneticileri birimi oluşturuldu. Kalite ve standart konularında teknik altyapı hazırlandı” bilgisini verdi.

“Kurumsallaşma yatırımlarımızın yüzde 70’i tamamlandı”

Global bir şirket olmayı hedeflediklerini vurgulayan Karabacak, “Bu hedefe yönelik kurumsallaşma adımlarını atıyoruz, yatırımlarımızı yapıyoruz. Bu yatırımların yüzde 70’ine yakınını tamamladık. Hedefimiz altıncı ayda süreçlerin tamamlanması. Tüm birimler tek elden yönetilip, kontrol edilebilir hale gelecek. Tüm süreçler ölçülebildiği için bunları analiz edip detayları görme fırsatımız olacak. Proje çizilmesinden ürünün müşteriye teslim edilmesine kadar bütün süreçleri anlık gözlemleyebiliyor olacağız. Bu bize, Barış şirketinin globalde yer alması ve kalitesinin mükemmele ulaşmasıyla ilgili büyük avantaj sağlayacak” diye konuştu.

Afrika’ya yönelik çalışmaları hakkında bilgi veren Karabacak, “Mısır’da uzun süredir işler yapıyoruz. Halen Türkiye’nin büyük bir firmasının Mısır’daki tesis kurma işlerini yürütüyoruz. Barış şirketi için; diğer meziyetlerinin yanında ‘fabrika kuran fabrika’ diyebilirim. Tüm mekanik altyapının gerçekleştirilmesi ile ilgili, 25 yılda Türkiye’nin her noktasında onlarca fabrika kurduk. Mısır’da da bu amaçla bir ofis açıp, öncelikle Türkiye’deki firmaların, daha sonra da oraya iş yapan dünya firmalarının partneri olmak istiyoruz” dedi.

“Afrika’da imalat ve montajda global firmalarla çalışacağız”

Sadece Mısır’ı değil, Afrika kıtasını hedef pazar olarak gördüklerinin altını çizen Karabacak, “Motor üreten firmaların Türkiye’deki partneriyiz. Özellikle Afrika gibi bölgelerde bunlarla ilgili çok büyük işler olacağının farkındayız. Orada yenilenebilir enerji süreçleri uygulanacak, doğalgaz ve benzeri kaynaklar kullanılacak. Türkiye’de edindiğimiz tecrübelerden yola çıkarak orada birçok uygulama yapabiliriz. Motor üreticisi firmaların imalat ve montaj konusunda Afrika’daki partnerlerinden birisi olacağımıza inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Gelişmelerin istihdam ve ciroya olası yansımalarını değerlendiren Karabacak, “Pazarı artırdığımız zaman istihdamda da artış olacak. Yıllık yaklaşık 15 milyon dolar ciromuz var ama geldiğimiz noktada tek bir işle de bu ciroyu gerçekleştirebiliriz. Barış’ın böyle bir potansiyeli var” ifadesini kullandı.

Türkiye’deki şirketler birlikte dünyaya yönelmeli

Karabacak, Türkiye makine sektörünün dünyada yüzde 1 pay aldığını, ancak bunun artırılabileceğini vurgulayarak şu öneride bulundu:

“Türkiye’de şirketlerin dayanışma içinde olup dünyaya yönelmesi gerekiyor. Şöyle ki; makine sektöründe dünyadan aldığımız pay yaklaşık yüzde 1 mertebelerinde. Kendi içimizde birbirimizle kavga edeceğimize, dayanışma içinde dünya pazarına yönelsek Türkiye’deki birçok şirket yurt dışından çok pay alabilecek kabiliyet ve birikime sahip. Biz yüzde 1’i yüzde 2 yapsak, şu andaki iş hacmimiz iki katına çıkacak. Yani bizim hedefimiz dünya olmalı. Barış şirketinin hedefi bundan sonra bu olacak. Dünyadaki herhangi bir projede, Türk şirketleri ile işbirliğine, ortaklığa açığız. Olması gereken bu.”