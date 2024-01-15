Barry Callebaut, üretim kapasitesini yüzde 100 artırdı

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Belçika kökenli “Callebaut” firması ile Fransız “Cacao Barry” şirketinin 1996 yılında birleşmesi ile kurulan Barry Callebaut Group, dünyada tüketilen her 4 çikolata / kakao içerikli üründen birini son tüketiciye ulaştırıyor. 40’tan fazla ülkedeki 66 fabrika ve 26 çikolata akademisiyle 13 bini aşkın kişiye istihdam sağlayan firma, yıllık 2 milyon 300 bin tonluk satış hacmine ulaştı. Türkiye'deki ilk satış ofislerini 2005 yılında açtıklarını belirterek 2011 yılında ilk gurme satış ekibini kurduklarını söyleyen Barry Callebaut Türkiye Fabrika Müdürü Emin Yılmaz, 2013’te büyük bir yatırım ile Eskişehir’deki fabrikalarını üretime aldıklarını açıkladı. Barry Callebaut Türkiye bünyesi altında Barry Callebaut®, Callebaut®, Cacao Barry®, Chocovic®, Mona Lisa®, Bensdrop® ve Van Houten® markaları ile faaliyetlerine devam ettiklerini aktaran Yılmaz, endüstriyel gıda üreticileri, artizan çikolata üreticileri, pasta şefleri, fırıncılar, dondurma üreticileri, oteller, restoranlar ve catering şirketleri gibi farklı sektörlerdeki tüm zanaatkar ve profesyonel çikolata kullanıcılarına, şeflere ve tüm gıda endüstrisine hizmet verdiklerinin altını çizdi.

Konumu, güçlü ulaşım ağı ve gelişmiş organize sanayi bölgesinden dolayı Eskişehir’i tercih ettiklerini kaydeden Yılmaz, “Eskişehir hammadde kaynakları ile mevcut ve potansiyel yeni çikolata pazarı müşterilerimize yakın. Tüm müşterilerimiz 400 kilometrelik bir alan içerisinde. Tüm bunlar hem operasyonel hem de lojistik anlamda bize büyük bir avantaj sunuyor. Buradaki fabrikamız uygun gıda güvenliği ve hijyen koşullarını sağlamak üzere yüksek teknolojili otomasyon ile faaliyet gösteriyor. Son 3 yılda yaptığımız hat yatırımları ile kapasitemizi 2 kat artırdık. Mevcut çikolata hatlarının yanında konfiseri ve pralin hattı da kurduk. Burada hem sıvı hem de katı endüstriyel çikolata üretimi yapıyoruz. Yanı sıra, konfiseri, dolgu, pralin gibi pazarda çok kullanılan diğer ürün gruplarının da üretimini gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Ar-Ge Merkezi ile ürün yelpazesini genişletiyor

Küresel çapta 50 Ar-Ge merkezleri bulunduğuna dikkat çeken Emin Yılmaz, Eskişehir’deki Ar-Ge merkezlerini 2022 yılında açtıkları bilgisini paylaştı. Emin Yılmaz, “Dünyanın lider yüksek kaliteli çikolata ve kakao ürünleri üreticisi olarak inovasyon, yalnızca işimizin ve kurumsal stratejimizin merkezinde yer almıyor, aynı zamanda 180 yılı aşkın mirasımızın da bir parçası. Satış gelirimizin yaklaşık yüzde 40'ı inovasyon ve ürün yenilemesinden geliyor. Eskişehir Ar-Ge merkezimiz bizim için büyük bir gurur kaynağı çünkü EMEA bölgesinde ( Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) pilot tesis, uygulama laboratuvarı ve duyusal analiz laboratuvarı olmak üzere 3 fonksiyonu bir arada sunan tek merkez burası” dedi. Pazar gelişimi ve ihtiyacına göre Türkiye’deki ürün gamını genişlettiklerini dile getiren Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Örnek verecek olursak geçtiğimiz yıl fabrikamıza yaptığımız yeni yatırımlar ile Chocovic markamızın ürün gamını genişlettik. Chocovic Blok 2,5 kg bitter ve sütlü çikolata ürünlerimizi, pişebilen ve direk uygulanabilen dört farklı çeşit dolgu pralinimizi müşterilerimizin ve sektör uzmanlarının beğenisine sunduk. Toplamda 6 yeni ürünü portföyümüze ekledik. Önümüzdeki dönemde de ürün yelpazemizi genişletmek üzere yeni ürün planlarımız mevcut.”

Her 2 üründen 1’i sürdürülebilir kakao veya çikolata içeriyor

Sürdürülebilirliği iş yapış şekli olarak benimseyen Barry Callebaut Group’un, geleceğin kakao tedarikini sağlamayı ve yetiştiricilerin geçim kaynaklarını iyileştirmeyi hedeflediğini belirten Emin Yılmaz, “Kasım 2016'da başlattığımız Forever Chocolate hareketi ile 2025'e kadar sürdürülebilir çikolatayı norm haline getirmeyi taahhüt ederek Cocoa Horizons Foundation’ın sürdürülebilir bir kakao ve çikolata geleceği yaratma hedefine destek oluyoruz. Şu anda tüm dünyada sattığımız 2 üründen 1’i %100 sürdürülebilir kakao veya çikolata içeriyor” ifadelerini kullandı.