BASBAŞ, İzmir’in Akdeniz’in Yıldızı olma hedefine katkı sağlayacak

NURETTİN BAKİ / EKONOMİ

İzmir’in serbest şehir olması halinde Akdeniz’in Yıldızı olma hedefine hızla ulaşacağını anlatan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin bu kapsamda atılmış önemli bir adım olduğunu ifade etti.

EİB’de düzenlenen Batı Anadolu Serbest Bölgesi-BASBAŞ Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan Eskinazi, serbest bölgelerde sağlanan avantajların ihracatçının rekabet gücü açısından önemli olduğunu vurguladı. Eskinazi, “Sanayi yatırımları için uygun yer bulmak zorlaştı. OSB’lerde arsa ücretlerinin m2’si 500 doları geçti. BASBAŞ’ın, yatırımcıya hazır hale getirdiği fabrika ve ofis binaları sayesinde, yatırımcı sermayesini bina ve arsaya yatırmadan, faaliyet ruhsatını aldıktan sonra 1 ay içinde düğmeye basıp üretime geçebiliyor olması bölgenin cazibesini artırıyor. Serbest bölgelere sağlanan diğer avantajlar da ihracatçılarımıza rekabet gücü sağlıyor” dedi.

15 Asya Pasifik ülkesinin bir araya gelerek oluşturdukları Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) ülkelerinin yatırımlarını çekmek için İzmir’i serbest şehir yapma önerisini yineleyen Eskinazi, “İzmir’in serbest şehir olması halinde Akdeniz’in Yıldızı olma hedefine hızla ulaşacağına inanıyorum. Şimdilik serbest bölgeler hayata geçirip, İzmir’deki serbest bölgelerin sayılarını artırabiliriz. Şu an üç serbest bölgemiz var ve bunların ikisinin kurucu ve işleticisi olan deneyimli ekip bugün bizimle. ESBAŞ’ın İzmir’e kazandırdığı Batı Anadolu Serbest Bölgesi’ni ESBAŞ’ın 35 yıllık deneyimlerinden de yararlanarak bu rakamlara çok daha kısa sürede erişeceğine inancım tam” diye konuştu.

Çinli firmaların ilgisi yüksek

BASBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Vekili ve CEO’su Dr. Faruk Güler de serbest bölgelerin en büyük avantajı ihracatçılara sağladığını anlatarak, “İhracatçılara, uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini arttıracak yeni bir yatırım alanı kazandırdık. Bölgemiz, hinterlandında bulunan İzmir, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale ekonomilerine büyük fayda sağlayacak. Marmara’da sıkışan sanayinin başka bölgelere dağıtılması noktasında Batı Anadolu Serbest Bölgesi öncelikli bir yatırım bölgesi olarak ön plana çıkıyor. Yabancı yatırımcılarla da yaptığımız görüşmelerde özellikle Çinli firmaların ilgisinin yüksek olduğunu görüyoruz. Bölgemizde bu yıl 4 firma üretime başlayacak. Bu firmalardan biri geçtiğimiz aylarda iş ilanı verdi ve çalışmak için başvuran bin 500 kişi Bergama Ticaret Odası önünde uzun bir kuyruk oluşturdu. Bergama deyince bize hep, ‘iş gücü var mı’ diye soruyorlar. Soma, Ayvalık, Aliağa, Foça, Dikili gibi ilçelerin toplam 15-49 yaş aralığındaki potansiyel istihdam oranı 350 bin civarında” dedi.

Dr. Faruk Güler, bölgedeki iş gücünü, yarın gelecek yatırım çeşidine uygun olarak daha vasıflı hale getirmek için buradaki 2 meslek yüksek okulu ve 10 teknik meslek lisesi ile birlikte projeler yürütmeye başladıklarını belirterek, “Ayrıca bölgedeki okulların yönetimleri mezunlarının CV’lerini toplayarak bizlerle paylaşıyor. Bu CV havuzu da eleman arayan yatırımcılar için önemli avantaj sağlıyor. Ayrıca, Bergama OSB içinde bir meslek lisesi inşa edilmesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.

Yenilenebilir enerji firmalarına öncelik verilecek

Toplantıda bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi veren BASBAŞ Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Murat Ümit Güner, şunları söyledi: “2.5 milyon m2 alana sahip Batı Anadolu Serbest Bölgesi, tamamlandığında 120 firmaya ev sahipliği yapacak ve 20 bin kişinin istihdamına imkan sağlayacak. Türkiye’de, serbest bölgeler içinde 5G altyapısına sahip ilk bölge olarak sürdürülebilir ve çevre dostu bir anlayışı benimsiyoruz. İzmir’de yenilenebilir enerji hem kullanım açısından hem de kümelenme noktasında öne çıkıyor. O açıdan yenilenebilir enerji firmalarına burada öncelik vereceğiz.”