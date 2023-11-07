“BASDEC’te kilogram başı ihracat 33 dolara ulaştı”

EKONOMİ/BURSA

BTSO Savunma Sanayi ve Havacılık Konseyi’nin Strateji Arama Çalıştayı, sektör paydaşlarının katılımıyla Bursa Business School’da gerçekleştirildi. Çalıştayın açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, küresel ölçekte yeni dengelerin kurulduğu zorlu bir dönemden geçildiğini söyledi. Türkiye’nin savunma sanayinde yerlilik oranını yüzde 20’den yüzde 80 seviyelerine çıkardığını belirten Şener, “Bugün ileri teknoloji savunma sanayi ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı 170’i, ihraç ettiğimiz ürün çeşidi ise 230’u aştı. Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi (BASDEC) çatısı altında bugün 140’tan fazla firmamız yer alıyor. Küme firmalarımız ayrıca 33 dolara ulaşan kilogram başına ihracat birim değeriyle de ekonomimizde önemli bir yer tutuyor” dedi.

BTSO Savunma Sanayi ve Havacılık Konseyi Başkanı Aptullah Saner ise “Bursa’mız, sanayimiz ve geleceğimiz için ortak akılla gerçekleştirdiğimiz çalıştayda, riskleri fırsatları aynı potada eriterek yol haritamızı belirleyen stratejiler ortaya çıktı” diye konuştu.