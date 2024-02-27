BASİFED’de bayrağı Semiha Güneş devraldı

İZMİR / EKONOMİ

Semiha Güneş Mövenpick Otel’de yapılan olağan genel kurul toplantısında üç yıldır başkanlık görevini yürüten Mehmet Ali Kasalı’dan bayrağı Semiha Güneş devraldı. Genel kurulda yapılan seçime tek liste ile gidilirken, Semiha Güneş oy birliği ile BASİFED Başkanı oldu. Mehmet Ali Kasalı ise yeni dönemde danışma kurulu başkanlığı görevini üstlendi.

Kendisine gösterilen güveni boşa çıkarmamak için çok çalışacağını ifade eden Güneş, “Hedefimiz, İzmir iş dünyasının daha da güçlü sesi olabilmek, kentimizin ve bölgemizin ekonomisine değer katmak ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yürümesine destek olmak. Kurucusu olduğumuz TÜRKONFED’de daha güçlü temsil edilmeyi, eski projeleri geliştirirken yeni projelerle de BASİFED’in gücünü artırmayı hedefliyoruz. Yeni dönemde tüm üye derneklerimizin başkan ve üyelerinden BASİFED’e daha çok katkı bekliyoruz” dedi.

Görev dağılımı yapıldı

Genel kurul sonrası yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında da görev dağılımı yapıldı. Semiha Güneş başkan seçilirken, Alp Avni Yelkenbiçer, Sibel Zorlu, Özden Monkul Erten, Mehmet Ömer Telcioğlu ve Alper Kalaycı başkan yardımcısı, Ali Talak sayman, Başak Çayır Canatan yazmanlık görevini yürütürken, yönetim kurulundaki diğer isimler Hüseyin Cengiz, Mustafa Karabağlı, Devrim Çukur, M. Kaan Özhelvacı, Arda Yılmaz, Tibet Arbak, Ferhan Sivri Avcı, İlker Güneştan, Şahika Aşkıner, Hayriye Şendinç, Abdurrahman Akay, Mahir Kaplan, Gülesin Atalay, Turan Muşkara, E. Mehmet Torun, Yüksel Bilek oldu.

Denetim kurulu Ali Topçu, Yağmur Yarol, Yaşar Zengin’den oluşurken, yeni danışma kurulunda Mehmet Ali Kasalı, Hüseyin Porsuk, Sıtkı Şükürer, Seda Kaya Ösen, Temel Aycan Şen, Aydın Buğra İlter, Fadıl Sivri, Ali Ekber Durmaz, Eyüp Sevimli, Sinan Gültekin; disiplin kurulunda Cüneyt Sayıner, Ali Kolcu, Şebnem Usanmaz Korkut yeraltı.