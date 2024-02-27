Akabe Enerji, Avrupa’ya soğutma tankı üretecek

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa ve Ankara’daki 2 fabrikası ile transformatör sektörüne yönelik soğutma tankı ve çeşitli aksesuarlar üreten Akabe Enerji, yaptığı yeni yatırım ve teknolojilerle birlikte Avrupa’ya yönelik üretimini artırmaya hazırlanıyor. Firma aynı zamanda, Kızıldeniz’deki gerilim ile başlayan Uzak Doğu merkezli tedarik sıkıntılarını ihracatla yüksek katma değere dönüştürecek.

Dağıtım transformatörlerinde kullanılan soğutma tankları, bakır ve pirinç bağlantı elemanlarında Türkiye’nin en önemli 2’nci üreticisi olduklarını belirten Akabe Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Deniz, küresel ortaklıklarla Avrupa pazarındaki genişlemelerini sürdürmeyi hedeflediklerini aktardı. Uzun yıllardır, Avrupalı enerji devleriyle çalıştıklarını ancak Uzak Doğu merkezli tedarik zincirinde yaşanan sorunlar nedeniyle Avrupa’da şubeleşmeye gittiklerini ifade eden Ahmet Deniz, “Yaşanan küresel krizler bize Avrupa’da yeni işbirliklerinin kapısını açtı. Yüksek enflasyon nedeniyle Avrupa’da iş gücü maliyetlerinin sürdürülemez seviyelere gelmesi, küresel tedarik zincirindeki Kızıldeniz krizi ile birlikte Avrupalı elektro mekanik firmaları yönünü Türkiye gibi güvenli limanlara çeviriyor. Uzun bir süredir işbirliği yaptığımız bir kısım firmalarla ilişkilerimizde hızlı ve somut ilerlemeler sağladık. Hedefimiz pazara yönelik galvanizli ve boya kaplı soğutma tankları üretmek. Bu zor ürünlerin üretimi için özel makine yatırımlarımızı tamamladık. Bu şekilde ihracatta hızlı bir büyüme hedefliyoruz” dedi.

Suudi Arabistan’ın The Line şehrinin elektromekanik sistemine ürün gönderiyor

Toplamda 4 kıtaya aktif ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Ahmet Deniz, Orta Doğu’da Mısır, Avrupa’da İtalya, Balkanlar’da da Kosova’nın lokomotif pazarları olduğunu kaydetti. Aynı zamanda Rusya ve Ukrayna pazarlarına da aktif ürün gönderdiklerini belirten Deniz, “Avrupa’da kurmayı planladığımız şubelerle birlikte Avrupa’daki galvanizli soğutma tankı arz sorunlarını aşacağız. Uzak Doğu pazarı Avrupalılar için yüksek navlunlar nedeniyle artık sürdürülebilir değil. Avrupalı firmalar da bunun farkında. Kızıldeniz’deki yeni kriz ile birlikte Avrupa’dan gelen taleplerde ciddi bir artış yaşıyoruz. Öte yandan Suudi Arabistan’ın yaklaşık 170 kilometre uzunluğunda inşasına başladığı dikey şehir projesi The Line'a ürün tedariki yapmaya başladık. The Line şehrinin elektromekanik aksamında Akabe Enerji’nin ürünleri de kullanılıyor. Dubai pazarına yönelik sevkiyatlarımız da hız kesmeden devam ediyor” diye konuştu.

50 megavatlık transformatörler için soğutma tankı üretiyor

Şanlıurfa OSB’deki fabrikalarının 5 bin metrekaresi kapalı toplamda 10 bin metrekare, Ankara’daki fabrikalarının ise 4 bin metrekaresi kapalı toplamda 5 bin metrekare arazi üzerine kurulduğunu belirten Ahmet Deniz, toplamda 9 bin metrekaresi kapalı 15 bin metrekare alan üzerinde üretim gerçekleştirdiklerini kaydetti. Deniz, şöyle konuştu: “Tesisimizde son teknoloji demir çelik işleme hatlarını kullanıyoruz. Tüm makinelerimizi alanında uzman Avrupalı markalardan tedarik ettik. Burada A sınıfı ürünler işliyoruz. Sahip olduğumuz makine parkuru sayesinde 600 tona kadar ürün üretme kapasitemiz var. Bu kapasiteyle 50 megavat kapasiteli transformatörlerin üretilmesine katkı sağlıyoruz. A kalite ürünler de ihracattaki elimizi güçlendiriyor. Grup şirketlerimiz ile sadece soğutma tankı değil aynı zamanda pirinç ve bakır bazlı pek çok transformatör aksesuarlarında da üretim yapıyoruz. Tij takımı, komütatör imal ediyor; İstanbul’dan tüm dünyaya bakır baralar, pirinç aksesuarları ihraç ediyoruz.”