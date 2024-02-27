EGİAD Başkan Vekili Canatan: Gelecek çevik şirketlerin olacak

İZMİR / EKONOMİ

Ege Genç İş İnsanları Derneği'nin (EGİAD) merkezinde gerçekleştirilen seminerde çeviklik konusunda uzun süredir farklı sektörlere danışmanlık veren Gözde Kumbasar ve Enis Özer EGİAD üyelerini bilgilendirdi. Seminerde belirsizliğin hâkim olduğu, değişimin ivmesinin gittikçe arttığı bir ortamda şirketleri birkaç adım ileriye taşımanın iş yerinde oluşturulan çeviklik kültürü ile mümkün olduğu belirtildi. Organizasyonel iş süreçlerini yönetmenin yeni bir yolu olarak da kabul edilen çeviklik kavramının, yazılım ekiplerinin geliştirdiği uzun süredir devam eden işbirlikçi uygulamalardan sonra, dünya çapında kurumsalda popülerlik kazanan yeni iş yapış şekilleri arasında önemli bir yer edindiğinin anlatıldığı seminerde, dijitalleşmeyle birlikte devreye giren bu yeni yaklaşım ayrıntılı şekilde ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren EGİAD Başkan Vekili Başak Çayır Canatan, çeviklik kavramının, değişen ihtiyaçlara ve sorunlara uygun yaratıcı çözümler getirmek için her geçen gün önemini arttırdığına dikkat çekerek, “Çeviklik zihniyetini tüm ekibe kazandırma gerekliliğinde liderlere önemli görevler düşüyor. Organizasyonu inovatif iş modellerine göre ileriye taşıması gereken liderler, durağanlıktan dinamikliğe geçişi bir iş kültürü olarak önce kendileri benimsemek, hemen sonrasında ise ekiplerine benimsetmek için yeni kültürü özümsemeye çalışıyor. Ancak, yeni duruma uyum sağlarken ekibin artık daha çok yetkilendirilmiş ve sorumluluk alabilen bir yapıya bürünmesi gerekiyor” dedi.

Geleneksel iş modelleri ve süreçlerinin artık yetersiz kaldığını dile getiren Canatan, çeviklik ve hızlı tepki verme becerisinin işletmeler için vazgeçilmez hale geldiğini vurgulayarak, “İşte bu yüzden özellikle pandemi sonrası yapılan ‘yeni normal’ tariflerinde, çeviklik en çok duyduğumuz kavramlardan biri oldu. Çeviklik, sadece iş süreçlerinde değil, aynı zamanda şirket kültüründe de köklü değişiklikler gerektirir. Esnek, yenilikçi ve iş birliği odaklı bir kültür, çalışanların potansiyelini ortaya çıkarmalarına ve hızla değişen koşullara uyum sağlamalarına yardımcı olur. Bu da şirketlerin rekabet gücü açısından oldukça önemlidir. Geleneksel iş yöntemlerinin yerini alan çeviklik, şirketlerin esnekliklerini, yenilikçiliklerini ve verimliliklerini arttırarak ön plana çıkarır. Bu nedenle, çeviklik kavramı, iş dünyasının önde gelen temel unsurlarından biri haline gelmiştir” diye konuştu.