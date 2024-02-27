Vinter, yapay zeka ile insan kaynaklarında tasarruf sağlıyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

SAP ana iş ortağı olarak, robotik süreç otomasyonu, SAP/ERP danışmanlığı, RPA, bulut ve siber güvenlik hizmetleri konusunda çalışan Norm Digital’in İngiltere merkezli yeni şirket yatırımı olan yapay zeka destekli işe alım platformu Vinter, insan kaynakları konusunda zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor.

Norm Dijital Genel Müdürü ve Vinter Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yeniçare, yapay zeka teknolojileri kullanarak yazılım şirketleri üretme hedefiyle yola çıktıklarını söyleyerek, “Geçtiğimiz yıl kurduğumuz yazılım ekibimiz çok değerli akademisyenlerden oluşuyor. Start-Up Machine ismini verdiğimiz bir metodoloji ile 9 ayda 0 noktasından başlayarak bir fikri yazılım şirketine dönüştürdük ve bu çalışma metodunun ilk meyvesi Vinter oldu. Vinter ile birlikte adaylar ve insan kaynakları departmanları arasında yalın ve şeffaf bir süreç yaratırken işletmelerin zamandan ve maliyetten tasarruf etmesini sağlıyoruz” diye konuştu.

Vinter’ı bu yıl 4 Ocak’ta İngiltere’de kurduklarını ve şu anda Türkiye’de sürecin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Yeniçare, “İşe alım süreçlerinde doğru adayı seçmek hem maliyete yol açıyor hem de zaman alıyor. Vinter, adayların teknik ve sosyal yeteneklerinin değerlendirildiği ve bununla birlikte içerisinde kişilik testleri, İngilizce ve İngilizce telaffuz testlerinin olduğu çok kapsamlı bir hizmet sunuyor. Başvurulan pozisyona göre tüm süreçleri otomatize ediyor. İşe alım süreçlerinin adil bir şekilde yönetilmesine de destek olan Vinter, önyargılardan bağımsız bir şekilde değerlendirilen adaylardan en üst seviyede olanları seçerek şirketin işe alım ekibine son görüşme için gönderiyor. Dünyada, Vinter gibi birkaç tane yazılım var ancak Vinter kadar kapsamlı olanı henüz yok. Kısa bir süre içerisinde 92 kullanıcı şirkete ulaştık. Şu anda Vinter’ı sektörlerinin öncü şirketleri kullanıyor. Ağustos ayına kadar 100’ün üzerinde kullanıcı şirketimiz olmasını öngörüyoruz. İngiltere, Türkiye ve Dubai’de faaliyet göstereceğiz. Tüm hazırlıklarımızı yaptık. Global çapta ses getireceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yıl sonunda sentetik veri hizmetini sunacak

Yeni fikirlerle yeni ürünler sunmak için scout ekibi oluşturduklarını da söyleyen Yeniçare, önümüzdeki yılın ürünü olacak sentetik veri hakkında bilgiler verdi. Yeniçare, “Sentetik veri, akademik ve bilimsel tabanlı bir konu. Doğru tahminleme ve makine öğrenmesi algoritmaları kullanabilmek için yeterli miktarda verinin olmadığı durumlarda bu veriyi sentetik olarak üretmek gerekiyor. Örneğin bankalarda bulunan çok kuvvetli data ekipleri, analitikler yaparak kredi kartı dolandırıcılığını tespit etmeye çalışıyorlar. Dünyada başarı ortalaması yüzde 97. Yani bankalar yüzde 97 oranında tespit edebiliyor. Herkes ise çok önemli olan yüzde 3’ün peşinde. Bankaların başarıyı yüzde 97’den yüzde 97.1’e çıkarması, yaklaşık 3 milyon dolar kayıptan kurtulması demek. Şu anda yüzde 3’ü doğru tahminleyebilmek için gerekli sentetik veriyi üretecek bir uygulama geliştirdik. Algoritma sonuçları ve performans göstergeleri dünya standartlarının çok üzerinde. Bir İskandinav bankası ve Azerbaycan’ın en büyük bankalarından biriyle Poc çalışmalarımız sürüyor. Sentetik veri startup’ımız, sadece bankalar değil sigortacılık şirketleri, fin-tech’ler, start-up’lar, hızlı tüketim ürünleri satan şirketler için de çok değerli çözümler üretecek. 2024 yılsonunda yeni ürünümüzü çıkarmayı hedefliyoruz. 2025 yılı için de scout ekibimiz üretmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

Dinamik yazılım robotu Normie ile ilgili de bilgiler veren Yeniçare, “Bu hizmetle beraber çalışanları tekrarlı görevlerden kurtararak daha yaratıcı işlere odaklanmalarına yardımcı oluyoruz. Dijital operasyon asistanı Ocea’N ile bölümler ve makineler arası mesajlaşmayı, analitik raporlamayı, makine öğrenmesine bağlı uyarı sistemlerini ve sahadan veri toplama sistemlerini işletmelerin kullanımına sunuyoruz” diye konuştu.