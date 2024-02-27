EBSO’dan çalışma saati tepkisi: Biz Avrupa değiliz, gerekirse 60 saat çalışırız

NURETTİN BAKİ / İZMİR

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) şubat ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada geçtiğimiz cuma günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ı İzmir’de ağırladıklarını hatırlatan EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, “Bu konuya o gün de değinildi, Bakan da yapılmayacağını söyledi. Çalışma saatlerinin 40’a çekilmesi umarım bir daha gündem olmaz. Çünkü biz Avrupa değiliz. Bizim 40 saat değil, gerekirse 50 saat 60 saat çalışmamız gerekiyor” dedi.

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinin ülke ekonomisine ciddi bir yük getirdiğini de sözlerine ekleyen Gökçüoğlu, “Ortanca yaşın 34’e çıktığı ve dünya literatüründe yaşlanma sürecine girildiği bir dönemde Türkiye’de 40’lı yaşlarında insanların emekli edilmesinin maliyeti ülkemiz açısından çok ağır. Sosyal güvenlik kurumu bu yükü taşıyamaz” diye konuştu.

“Rusya’ya ihracatımız yüzde 29 düştü”

Ekonomi gündeminde en güncel konunun yasaklı ülke ilan edilen Rusya’ya ihracat yapan iş aleminin alacaklarını tahsil edememesi olduğunu ifade eden Gökçüoğlu, “Bu konuda yoğun çalışma yapıldığı ama sonuç alınamadığı ifade edildi. Geçici çözüm olarak ihracat bedelinin zamanında yurda getirilememesinden doğacak banka ve vergi dairesi yükümlülüklerinden ilgili kurumlara müracaat edilerek çözüm üretilebilecek bilgisi verildi. Bu sebepten dolayı Rusya’ya örneğin makine ihracatımız geçen yıla göre yüzde 29 düşüş göstermiş durumda” ifadelerine yer verdi.