Turkish Tastes’in ikinci baskısı ABD’de tanıtıldı

İZMİR / EKONOMİ

Yıllık 160 milyar dolar gıda ithalatıyla dünyanın en büyük gıda ithalatçısı olan ABD’de Türk gıda ürünlerinin daha fazla tercih edilmesini amaçlayan Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 6 gıda ihracatçı birliğinin katılımıyla, Ticaret Bakanlığı’nca desteklenen “Turkish Tastes-Turqualıty Projesi” kitabının ikinci baskısı ABD’deki büyük bir etkinlikle duyuruldu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'nin birçok meyve ve sebzenin anavatanı ve en büyük üreticisi olarak ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğunu belirterek, “Türkiye'nin ABD'ye meyve ve sebze mamulleri ihracatı yüzde 26 artarak 343 milyon dolara ulaştı. Türkiye'nin dünyanın her pazarındaki güncel trendlere hızlı bir biçimde adapte olma yeteneği, ABD pazarındaki başarısını güçlendiriyor” dedi.

Türkiye’nin su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe dünyanın ilk 10 ülkesi arasında olduğunu belirtenEge Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, “Turkish Tastes Projesi ve fuar organizasyonları sayesinde Türkiye'nin ABD'ye olan su ürünleri ve hayvansal mamulleri ihracatı 2023’te yüzde 18 artarak 123 milyon dolara ulaştı” diye konuştu.

Türkiye, dünyanın en büyük sofralık zeytin ve en büyük 2. zeytinyağı üreticisi olduğuna dikkat çeken Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er ise, “Türkiye'nin ABD'ye zeytin ve zeytinyağı ihracatı 2023’te yüzde 80 artarak 199 milyon dolar oldu. Bu artış, Türk zeytin ve zeytinyağının kalitesine ve çeşitliliğine olan talebin artmasıyla doğrudan ilişkili. Türkiye'nin dünya pazarındaki önemli konumu ve sağlıklı beslenme trendlerine uygun ürünleriyle ABD pazarındaki başarısını güçlendirmesi bekleniyor” dedi.

2019’dan beri yürüttükleri Turkish Tastes Turquality projesi sayesinde sektör olarak 700 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştıklarını vurgulayan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, “Bunu her geçen yıl artırarak devam ettireceğimize inanıyoruz. Herkesi Türk tahıllarının, bakliyatlarının, yağlı tohumlarının ve ürünlerinin lezzetlerini tatmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Turkish Tastes Ambassador Kazım Gürel, şöyle konuştu: “2019’dan bu yana projemiz kapsamında tüm paydaşlarımıza katkı sağlayan ve uzun vadeli bir vizyonla yola çıktık. Las Vegas Üniversitesi (UNLV) Nevada William F. Harrah Otelcilik Fakültesi, Nevada Restaurant Association (NvRA), American Culinary Federation (ACF) gibi prestijli kurumlarla yaptığımız işbirlikleriyle büyük bir topluluk oluşturduk. Bu topluluğun sürekli büyüdüğünü görmek, çabalarımızın meyvelerini aldığımızın en güzel göstergesi. Proje kapsamında Turkish Tastes isimli referans kitabı hazırladık. Kitapla hedef kitleye bir yandan ürünlerimizi, mutfağımı ve kültürümüzü tanıtırken bir yandan da Türk ürünlerinin dünyanın tüm mutfaklarında kullanılabileceğini göstermiş olduk.”

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da Turkish Tastes Turquality Projesi’nin Türkiye için çok önemli olduğunu ve bunu pilot proje olarak gördüklerini anlatarak, “ABD’nin bir numaralı gıda distribütörü Sysco, ABD’nin 2. Büyük gıda distribütörü Us foods gibi ABD’nin en büyük gıda firmalarının üst düzey yöneticilerinin katıldığı bu etkinlik 2019’dan bugüne kadar olan süreçte nelerin başardığını gösteren, özverili çalışmaların çok iyi bir özeti” dedi.