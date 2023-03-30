Başkan Altay: “Sıfır Atık Vizyonu Bir Dünya Markası Haline Geldi”

Burcu SUNA

KONYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Konya Sıfır Atık Yönetim Planı’nı etkin bir şekilde uyguladıklarını belirten Başkan Altay, Konya’da bu konuda örnek çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü nedeniyle bir açıklama yaparak Konya’da yürüttükleri Sıfır Atık ve temiz enerji çalışmalarını anlattı.

Başkan Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde 2017 yılında başlatılan “Sıfır Atık Projesi”nin bugün hem Türkiye’nin çevresine, doğasına ve ekonomisine yaptığı katkıyla hem de aldığı uluslararası ödüllerle ülkemizi ve milletimizi gururlandırmaya devam ettiğini söyledi.

BM Genel Kurulu’nda 105 ülkenin desteği ile kabul edildi

Emine Erdoğan Hanımefendi’nin 2022’nin Eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteriyle Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanını imzalamasıyla birlikte Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınma planları kapsamında yine BM’ye sunduğu Sıfır Atık kararının BM Genel Kurulu’nda 105 ülkenin desteği ile kabul edildiğine dikkat çeken Başkan Altay,

“Bu karar ile bundan böyle her yıl 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak tüm dünyada kutlanacak. Böylece tüm çevre projelerimizin çatısı olan Sıfır Atık Hareketi’nin, küresel bir çevre hareketi olduğu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla da desteklenmiş oldu. BM’nin bu kararı sayesinde Türkiye Yüzyılı’nın en büyük çevre hareketi olan Sıfır Atık vizyonu bir dünya markası haline geldi” diye konuştu.



"Konya Sıfır Atık Yönetim Planını etkin bir şekilde uyguluyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında; Konya Sıfır Atık Yönetim Planını etkin bir şekilde uyguladıklarını vurgulayan Başkan Altay, “Proje kapsamında ilk olarak; tüm hemşehrilerimizin erişim sağlayabildiği detaylı bilgilendirmelerin ve haritaların yer aldığı Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ni oluşturduk.

Sıfır Atık Projesi’nin Konya’da daha etkili uygulanması için; ülkemizde ilk olarak hazırlanan Konya İli Sıfır Atık Yönetimi Sistemi Planı doğrultusunda pilot okullarda ve pilot mahallelerde Sıfır Atık Projesi’ni başlattık. Dağıtılan ekipmanlarla atıklar türlerine göre ayrı toplanıyor. Toplanan atıklara ilişkin toplama noktaları, atık miktarları, toplama sıklığı gibi verilerin web ortamında ve mobil uygulamalarda görülebilmesi için bir web sitesi oluşturuldu.

Sıfır Atık konusunda farkındalığın artırılması amacıyla okullarda bilinçlendirme, farkındalık, tiyatro gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Açık ve kapalı alanlarda kurulan Sıfır Atık Stantları ile halkımızın bilinçlendirilmesi sağlanırken Konyaspor kulübü ile yürüttüğümüz Yeşil Tribün Projesi ile de halkımızın duyarlılığı artırılmaya çalışıldı” açıklamasını yaptı.



“İleri teknoloji ile atıkların ayrıştırma işlemlerini gerçekleştireceğiz"

Çalışmalarına başlanan “Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma Tesisi” sayesinde, kaynağında ayrı toplanan ambalaj atıklarının türlerine göre ayrıştırılarak döngüsel ekonomiye kazandırılacağını dile getiren Başkan Altay, “Burada ileri teknoloji optik okuyuculu bir sistemle atıkların ayrıştırma işlemlerini gerçekleştireceğiz. Ayrıca kentsel dönüşüm projelerimiz arasında yer alan Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından şehrimize kazandırılacak Yeni Motorlu Taşıtlar Sanayi de ülkemizin ilk Sıfır Atık Sanayi Sitesi olacak” dedi.



Konya'da çevre için örnek projeler hayata geçiriliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hem Sıfır Atık politikasına hem döngüsel ekonomi modeline hem de iklim değişikliğiyle mücadeleye uygun olarak; atık suların geri kazanımı, organik atıklardan enerji üretimi ve yeşil enerji kaynaklarının etkin kullanımı gibi çalışmalar da yürüttüklerini hatırlatan Başkan Altay, “Bu kapsamda; Konya genelindeki 6 adet biyometanizasyon tesisimizde bugüne kadar toplam 687 milyon kilovat elektrik enerjisi ürettik.

Ayrıca Mor Şebeke adını verdiğimiz Türkiye’de ilk olan bir çalışmayla da Konya Atık Su Arıtma Tesisimizde arıtılan atık suları, 2 milyon 500 bin metrekare yeşil alanın sulamasında kullanıyoruz. Atık Su Arıtma Tesislerimizdeki işlemler sonucunda ortaya çıkan metan gazını elektrik enerjisine dönüştürüyor; bu yöntemle her yıl milyonlarca kilovat saat elektrik enerjisi üretiyoruz.

Ayrıca arıtma çamurunu gübreye dönüştürerek çiftçilerimize veriyoruz. Bu uygulama için izin belgesi alan Türkiye’nin ilk Büyükşehir Belediyesi olduk. Katı atık depolama sahalarımıza gelen atıkların kirletici etkilerini ortadan kaldırmak ve bu atıklarla elektrik enerjisi üretmek amacıyla; kurulu gücü 13,33 megavat ve lisans kapasitesi 25,56 megavat olan Katık Atık Bertaraf ve Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi’ni de şehrimize kazandırdık” ifadelerini kullandı.