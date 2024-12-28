Başkan Ayşe Ünlüce’den emeklilere özel Kafe

ESKİŞEHİR/EKONOMİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından emekli vatandaşların yararlanabileceği Emek Kafe düzenlenen törenle, Taşbaşı Kuyumcular Çarşısı’nda hizmete girdi. Açılışta konuşan Başkan Ayşe Ünlüce “Kıdemli hemşehrilerimizin emek dolu geçmişine duyduğumuz saygıyı, kendilerine armağan ettiğimiz sıcak bir buluşma noktasıyla taçlandırıyoruz.” dedi.

Emekli vatandaşların yoğun katılım gösterdiği açılışa Başkan Ayşe Ünlüce’nin yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, ve İbrahim Arslan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, emekli dernekleri, sendikalar, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Emek dolu maziye saygı

Büyük bir coşkuya sahne olan açılışta konuşan Başkan Ünlüce, “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak ‘emek dolu maziye’ saygı duruşumuzun bir göstergesi olan Emek Kafe’nin açılışına hoş geldiniz. Sizler böyle hep bizim yanımızda olun, biz de hep böyle sizlere güzel hizmetler vermeye devam edelim. Emeklilerle ilgili konularımız seçim döneminde de çok konuşuldu. Benim hep söylediğim bir şey var; önce birbirimizi dinlemeyi öğreneceğiz. Sokakta, mahallelerde her yerde emeklilerimizin sesini dinledik. Emeklilerle ilgili projelerimizi 1 Nisan'dan itibaren bir bir yerine getirmeye başladık. Emek Kafe de bunlardan bir tanesi. Bildiğiniz üzere tasarruf tedbirlerinden dolayı yeni yerler alamıyoruz, kamulaştırma yapamıyoruz, kiralama yapamıyoruz. O yüzden bu kafe için belediyemize ait yerlerden bir arayışa girdik. Hatırlayanlar olacaktır mutlaka. Burası çok eskiden de Emek Kafe’ydi. Hem geçmişe, hem Eskişehir hafızasına bir saygı duruşu olsun istedik. Yine buranın ayrı bir önemi daha var. Sevgili Vardar İş Merkezi'nin yöneticileri, başkanı bize ilk baştan itibaren çok destek oldular. Özellikle bu binayı şehrimize kazandıran eski belediye başkanlarımızdan merhum Selami Vardar'ı da saygı ve sevgiyle anıyorum.” dedi.

Emeklilerin 12 bin 500 liraye geçinmesi mümkün değil

Açılışa katılan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Çayın 15 lira, kahvenin 50 lira olduğu bir ülkede emeklilerin 12 bin 500 lirayla zaman geçirmesi mümkün değil. O zaman ne olacak? Sosyal demokrat belediyeler, sosyal belediyeciliği hayata geçirerek bu imkanı sağlayacak. Şu anda gerçekleştirmekte olduğumuz açılış en doğru örneklerden biridir. Eskişehir halkı adına tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. Emek Kafe’nin Eskişehir’e çok yakıştığını söyleyen CHP İl Başkanı Talat Yalaz, “Her zaman halkın, emekçinin, emeklinin yanında olan Ayşe Ünlüce Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Güzel günleri hep birlikte getireceğimize inancımla, en derinden mücadele azmimizle şehrimize ve emeklilere hayırlı uğurlu olsun diyorum.” diye konuştu.

Çay 7,50 Türk Kahvesi 20 TL

Konuşmaların ardından Başkan Ünlüce ve emekliler Taşbaşı Çarşısı’nın ikinci katında olan Emek Kafe’nin açılışını yaparak, kafeyi gezdi. “Emek Dolu Maziye, Büyükşehirden Hediye” sloganıyla yola çıkan Emek Kafe Pazartesi günleri kapalı olurken, haftanın 6 günü ise saat 10.00 ve 18.00 arası hizmet verecek. Sosyal alanlarında olduğu kafede Eskişehirli vatandaşlar gönüllerince vakit geçirebilecekler. Emek Kafe’de bazı fiyatlar ise şu şekilde: çay 7,50 TL, Türk kahvesi 20 TL, simit 10 TL, poğaça 15 TL.