Başkan Bozbey: “Eksikliklerin giderilmesi ya da otelin kapatılması gerekiyordu”

ESRA ÖZARFAT/BURSA

Aylık değerlendirme toplantısında basın mensupları ile buluşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu sabah Uludağ'da bir otelde çıkan yangınla ilgili de açıklama yaptı. Bozbey, yangında 2 kişinin vefat ettiğini hatırlatarak "Maalesef iki vatandaşımızı kaybettik. Biri milli kayakçımızdı, diğeri de babasıydı. Allah’tan rahmet diliyorum. Anne ise şu anda entübe durumda" dedi.

Başkan Bozbey, yangınla ilgili ilk gelen bilgilerin dört kişinin etkilendiği yönünde olduğunu ancak yapılan çalışmalar sonucunda üç kişinin itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldığını, ancak milli kayakçının olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade etti. "Babasının da durumu ağırdı, ancak daha sonra onun da vefat ettiğini öğrendik" diyen Bozbey, otelde toplamda 12 kişinin bulunduğunun tespit edildiğini, bunlardan dokuzunun kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardığını söyledi.

"Yangın yönetmeliğine uyulmalı"

Otellerde yangın güvenliği konusunun hayati önem taşıdığını vurgulayan Başkan Bozbey, "Bu tür toplu alanlarda yangın yönetmeliğine yüzde yüz uyulması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum" dedi. Ocak ayının sonunda otelde yapılan denetimlerde eksikliklerin tespit edildiğini ve raporun ilgili kurumlara iletildiğini belirten Bozbey, "Bu eksikliklerin giderilmesi ya da otelin kapatılması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Bozbey, yangının başladığı kafeteryanın hemen üst katında konaklayan milli kayakçı ve ailesinin, yangından doğrudan etkilendiğini söyledi. "Eğer yangın, sezonun en yoğun olduğu dönemde çıkmış olsaydı, çok daha büyük bir facia yaşanabilirdi" diyen Bozbey, denetimlerin artırılarak devam edeceğini ifade etti.

İtfaiye ekibi güçlendirildi

Uludağ’daki yangınla mücadelede itfaiyenin hızlı müdahalesine de dikkat çeken Bozbey, "Geçen yıl Uludağ’daki itfaiye ekibimizi güçlendirdik. Personel sayısını altıdan on sekize çıkardık, araç sayısını ise birden üçe yükselttik. Ayrıca yeni araç alımları yaparak ekiplerimizi daha da güçlendireceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yangın güvenliği konusunda eğitim ve denetim çalışmalarına devam edeceklerini belirten Bozbey, "İşletmelerin yangın yönetmeliğine harfiyen uymasını istiyoruz. Aksi halde eksiklikleri giderilmeyen işletmeler kapatılmalı ve içeriye kimse alınmamalı" ifadelerini kullandı.

Yangında hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Bozbey, yaralılara acil şifalar temenni ederek, yangının bir kez daha benzer acılara yol açmaması için gerekli tüm önlemlerin alınacağını vurguladı.