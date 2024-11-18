Başkan Bozbey’den fabrikalara “Verginizi Bursa’ya yatırın” çağrısı

EKONOMİ (BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in her 15 günde bir farklı bir ilçede vatandaşlarla buluşup talep ve önerilerini dinlemek, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek adına başlattığı ‘Başkan Bozbey Burada’ projesinin son durağı Orhangazi oldu. Orhangazi ilçesinde vatandaşlarla buluşan Bozbey, kentin ve Orhangazi’nin havasını, suyunu ve yolunu kullanan bazı fabrikaların vergilerini İstanbul’a yatırdığını hatırlattı.

Başkan Bozbey, “İlçede yaptığımız toplantılarda, buradaki fabrikaların kayıtlarının Bursa dışında olduğunu gördük. Bu bizi son derece üzdü. Vergisel anlamda bu kente hiçbir katkıları olmadığını biliyoruz. Bölgemize değer katan bu tür fabrikaların, vergilerini mutlaka havasını, suyunu ve yollarını kullandıkları Bursa’da ödemelerini istiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaçlar noktasında büyük bir harcama yapıyoruz. Bu fabrikalar, zaman geçirmeden Bursa Vergi Dairesi’ne geçiş yapmalı ve vergilerini Bursa’ya yatırmalıdır. Böylece vergilerinin hizmete dönüşmesini de takip etmelerini istiyoruz” dedi.