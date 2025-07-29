Başkan Görgel: “1 Ağustos’ta Hattın Testine Başlamayı Hedefliyoruz”

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kılavuzlu İçmesuyu İletim Hattı’nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Görgel, “1 Ağustos’ta Kılavuzlu’dan su basarak hattın testlerini gerçekleştireceğiz. Her şey yolunda giderse birkaç gün içerisinde Ayvalı Arıtma Tesisi’ne su teminini sağlamış olacağız” dedi.

Şehrin içmesuyu sorununa kalıcı çözüm sağlamak amacıyla hayata geçirilen Kılavuzlu İçmesuyu İletim Hattı Projesi’nde sona yaklaşıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kılavuzlu Barajı’ndan Ayvalı Arıtma Tesisi’ne içmesuyu ulaştıracak dev projenin sahasında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme sırasında Başkan Görgel’e, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Mehmet Şahin ile AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül de eşlik etti. Sahada teknik ekipten bilgi alan heyet, çalışmaları yakından takip etti.

Ekiplerimiz 24 Saat Esasıyla Sahada

Proje alanında açıklamalarda bulunan Başkan Fırat Görgel, “Kuraklık çok ciddi sıkıntıları da beraberinde getirdi. Özellikle bazı mahallelerimizde içmesuyuna erişimde problemler yaşanıyor. Bu sorunu çözmek adına Mart ayından bu yana yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Artık son aşamasına geldiğimiz Kılavuzlu İçmesuyu İletim Hattı’nda da bugün incelemelerde bulunduk. Ekiplerimiz 24 saat esasıyla sahada görev yapıyor. İnşallah 1 Ağustos’ta Kılavuzlu’dan su basarak hattın testlerini gerçekleştireceğiz. Her şey yolunda giderse birkaç gün içerisinde Ayvalı Arıtma Tesisi’ne su teminini sağlamış olacağız. Hep birlikte bu zorlu süreci geride bırakacağız” cümlelerini kaydetti.

Debgici, Şahin ve Gül’den Başkan Görgel’e Teşekkür

Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Mehmet Şahin ile AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül de açıklamalarında, şehrin içmesuyu altyapısını güçlendirmek adına yürütülen çalışmaların büyük önem taşıdığını vurguladı. Süreci büyük bir gayretle yöneten Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e ve sahada görev yapan tüm ekiplere teşekkür ettiler. Kılavuzlu Barajı’ndan Ayvalı Arıtma Tesisi’ne uzanan iletim hattı sayesinde, şehirde yaşanan su kesintilerinin önüne geçilmesi ve vatandaşlara daha sağlıklı, kesintisiz içmesuyu temin edilmesi hedefleniyor.