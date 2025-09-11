Başkan Görgel; “Elbistan’a 5 Milyar TL’yi Aşan Yatırım Yapıyoruz”

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Elbistan’da tüm mahalle muhtarları ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Elbistan’ımız için sürdürdüğümüz yatırımlar 5 Milyar TL’nin üzerinde. Kırsal mahallelerimizde işlerimiz program dâhilinde ilerliyor. Elbistan ilçe merkezinde de altyapı ve rezerv alan çalışmalarının tamamlanmasıyla yol yatırımlarımızı hayata geçireceğiz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehir genelinde sürdürdüğü ziyaretleri kapsamında Elbistan’da mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, DSİ ve Türk Telekom yetkililerinin de yer aldığı toplantıda konuşan Başkan Görgel, “Kahramanmaraş, bu zor süreci başarı ile yürüten illerden bir tanesi. Altyapı yapıyoruz onun yanında da üstyapı ile uğraşıyoruz. Bu çalışmaları sadece bir ilçemizde yapmıyoruz, Elbistan’da 40-50 yıllık altyapıyı değiştiriyoruz. Pazarcık, Türkoğlu, Onikişubat, Dulkadiroğlu’nda yaptığımız çalışmalarla vatandaşlarımızın daha rahat konfora ulaşması için gece gündüz çalışıyoruz” cümlelerini sarf etti.

“Elbistan’da 700 Milyon TL Altyapı ve Üstyapı Yatırımını Tamamladık”

Elbistan ve diğer ilçelerde vatandaşların taleplerini hayata geçirmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Fırat Görgel, “Sadece Elbistan’da 700 Milyon TL değerinde altyapı ve üstyapı yatırımlarımızı tamamlamış bulunuyoruz. 200 Milyon TL değerinde sıcak asfalt ve sathi asfalt, yama, köprü, parke; altyapıda da 500 Milyon TL değerinde içmesuyu hattı, içmesuyu deposu ve sondaj açımı gerçekleştirdik. Adembey, Doğanbey ve Akbaş mahallelerimizin sorumluluk alanımızdaki yollarını da asfaltladık. Yapılıpınar, Güplüce, Akbaş ve İncecik mahallelerimizin yolları ile birlikte Beştepe, Yalıntaş, Aksakal grup yolunu sathi kaplama yaparak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Akarca, Gökçek grup yolunda genişletme çalışmalarımız devam ediyor. Sultan Korusu ve Karahasanuşağı grup yolunda yama çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Sorumluluk Sahamızda Asfaltsız Yol Bırakmayacağız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kuzey İlçeler Entegre Katı Atık Tesisi inşası tüm hızıyla devam ediyor. Proje ile beraber Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak ve Göksun’da çöp sorununu ortadan kaldırmış olacağız. Bu yatırımın bedeli de 685 Milyon TL. Kuzey İlçeleri Asfalt Üretim Tesisimiz, bu bölgenin en büyük asfalt tesisi olacak. Bu yatırımın bedeli de 800 milyon TL değerinde ve öz kaynaklarımız ile yapılan bir yatırım. Bu proje ile kuzey ilçelerimize asfalt serim maliyetimizi düşüreceğiz. Kuracağımız ekiplerle birlikte buranın asfalt konusunda önemli bir bölge haline getirmiş olacağız. Bu bölgede amacımız sorumluluk sahamızda asfaltsız yol bırakmamak” şeklinde konuştu.

“Elbistan’a 5 Milyar TL’yi Aşan Yatırım”

Elbistan, Onikişubat ve Dulkadiroğlu’nda altyapı çalışmalarını gelecek yıl bitireceklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şu sözleri kullandı: “Elbistan ilçe merkezi içmesuyu yenileme ikmal projesi de iki kısımdan oluşuyor ve ilki tamamlandı, ikinci kısımda da yüzde 60 seviyelerindeyiz. Bu çalışmalarımızın toplam maliyeti de 550 Milyon TL. Elbistan Kanalizasyon Kolektör Hattı Projesinde de çalışmalar başladı, devam eden bu projenin yatırım bedeli 370 Milyon TL. Elbistan, bugüne kadar bu denli altyapı yatırımını hiç görmedi. Bu yıl hem Elbistan, Onikişubat ve Dulkadiroğlu’nda altyapı ile ilgili işlerimizi önümüzdeki sene bitmek sureti ile tamamlamış olacağız. Elbistan için son 1 buçuk yılda yapılan yatırımların değeri yaklaşık 5 Milyar TL. Altyapı çalışmalarımızı bitirdiğimizde üstyapı ile ilgili de güzel çalışmalarımız var. Biz 11 ilçemizde de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah el birliğiyle şehrimizi, ilçelerimizi daha da yaşanabilir hale getireceğiz.”