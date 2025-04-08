Başkan Görgel, “Hedefimiz Daha Yaşanabilir Bir Kahramanmaraş”

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Ankara’da AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir başkanlığında düzenlenen toplantıya katılan Başkan Görgel, “Kahramanmaraş olarak özellikle depremin ardından büyük bir yeniden yapılanma süreci içerisindeyiz. Bu noktada merkezi idare ile güçlü bir koordinasyon içinde olmak, yatırımlarımızın hızlanması açısından büyük önem taşıyor” dedi.

Şehrin gelişimi ve ihtiyaçlarının değerlendirilmesi amacıyla Ankara’da bir dizi temasta bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir başkanlığında düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. AK Partili büyükşehir ve il belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, şehirlerin mevcut durumu, belediye hizmetlerinin etkinliği, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Özellikle deprem sonrası yeniden yapılanma süreci, alt ve üstyapı yatırımları, sosyal projeler ve sürdürülebilir kalkınma konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantının ana gündem maddeleri arasında; şehirlerin altyapı ihtiyaçları, yeni yatırımların planlanması, merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin artırılması ve vatandaş memnuniyetine yönelik hizmetlerin daha da güçlendirilmesi yer aldı.

“Hedefimiz Daha Yaşanabilir Bir Kahramanmaraş”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Demir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katılarak şehrimizin ihtiyaçlarını ve önceliklerini aktardık. Kahramanmaraş olarak özellikle depremin ardından büyük bir yeniden yapılanma süreci içerisindeyiz. Bu noktada merkezi idare ile güçlü bir koordinasyon içinde olmak, yatırımlarımızın hızlanması açısından büyük önem taşıyor. Toplantıda şehrimizin altyapıdan ulaşıma, çevre düzenlemelerinden sosyal projelere kadar birçok başlıkta ihtiyaçlarını detaylı şekilde paylaştık. Kahramanmaraş’ımız için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız, hemşehrilerimize daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha modern bir şehir sunmak. Bu yolda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümetimizin ve partimizin desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz” cümlelerini kaydetti.