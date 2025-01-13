Başkan Görgel,” Kahramanmaraş, Daha Güçlü Bir Şekilde Ayağa Kalkıyor”

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kentsel Tasarım Projesi kapsamında Hükümet Bulvarı’nda yapımı devam eden kalıcı konut inşaat alanını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Başkan Görgel, “Şu ana kadar 39 bin 136 yeni konut ve iş yerimizi tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik. 2025 yılının sonuna kadar bu sayıyı 74 bin 187’ye ulaştırmayı hedefliyoruz. Böylece Kahramanmaraş’ta yeni konutuna yerleşmeyen tek bir hemşehrimiz dahi kalmayacak” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin yeniden inşası kapsamında Hükümet Bulvarı’nda yapımı devam eden kalıcı konut inşaat alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkan Görgel, ziyareti sırasında projede görev alan yetkililer ve çalışanlarla bir araya gelerek çalışmalarında kolaylıklar diledi ve inşaat sürecinin son durumuna ilişkin detaylı bilgiler aldı.

“El Ele Vererek Yeni Bir Kahramanmaraş İnşa Ediyoruz”

İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Fırat Görgel, şehri 6 Şubat depremleri öncesindeki halinden çok daha ileri bir noktaya taşımak için büyük bir kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti. Görgel, “Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, bakanlıklarımız ve yerel yönetimlerimizle birlikte adeta bir mozaiğin parçalarını bir araya getirir gibi hareket ediyoruz. Şu ana kadar 39 bin 136 yeni konut ve iş yerimizi tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik. 2025 yılının sonuna kadar bu sayıyı 74 bin 187’ye ulaştırmayı hedefliyoruz. Böylece Kahramanmaraş’ta yeni konutuna yerleşmeyen tek bir hemşehrimiz dahi kalmayacak” dedi.

“Kahramanmaraş, Daha Güçlü Bir Şekilde Ayağa Kalkıyor”

Başkan Görgel, şehrin en önemli noktalarında modern ve dayanıklı yapıların yükseldiğine de dikkat çekti. Özellikle Azerbaycan Mahallesi, Trabzon ve Hükümet Caddeleri ile Ebrar Sitesi’nin bulunduğu alanlarda yürütülen Kentsel Tasarım Projesi’nin, Kahramanmaraş’a hem estetik hem de işlevsellik açısından yeni bir vizyon kazandıracağını belirtti. Görgel, “Bu projeler, şehrimizin yeniden doğuşunun simgesi olacak. Kahramanmaraş daha güçlü ve modern bir şekilde ayağa kalkacak” ifadelerini kullandı.

“Dayanışma ve Azmin Şehri Olacağız”

Başkan Görgel, konuşmasında desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlıklara teşekkür ederek şunları ekledi: “Kahramanmaraş’ımızı yeniden ayağa kaldırmak için dayanışma ve azmin en güzel örneklerinden birini sergiliyoruz. Yeni Kahramanmaraş, birlik ve beraberliğin, azim ve inancın somutlaşmış hali olacak.”