Başkan Görgel: “Sanayi Sitemizin Ulaşım Ağını Daha da Güçlendiriyoruz”

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Küçük Sanayi Sitesi’nde yürütülen yol yatırımlarını yerinde inceleyen Başkan Görgel, “Bu yıl içerisinde Küçük Sanayi Sitesi’ne 2 bin 400 metre uzunluğunda yeni yol kazandırmayı hedefliyoruz. Bu sayede hem mevcut yolların standartlarını yükseltiyor hem de yeni açılan iş yerlerinin bulunduğu bölgelerde ulaşım imkânlarını genişletiyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Küçük Sanayi Sitesi’nde de yol yapım ve bakım çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca sürdürülen çalışmalarla, sanayi içerisinde ulaşımı sağlayan yolların konforu ve güvenliği artırılırken bölgeye yeni ulaşım arterleri de kazandırılıyor. Özellikle sanayiye eklenen yeni iş yerlerinin bulunduğu bölgelerde yeni yol ağlarının oluşturulmasıyla, ulaşım standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Program çerçevesinde 2025 yılı içerisinde Küçük Sanayi Sitesi’ne toplam 2 bin 400 metre uzunluğunda yeni yol ağı kazandırılması planlanıyor. Yapılan bu yatırımlar sayesinde hem esnafların hem de bölgeye gelen vatandaşların ulaşımında büyük bir kolaylık sağlanacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de çalışmaları yerinde incelemek üzere Küçük Sanayi Sitesi’ni ziyaret etti. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Mehmet Emin İnceer’den projeler hakkında bilgi alan Görgel, çalışmalar tamamlandığında sanayi sitesindeki ulaşımın çok daha güvenli ve konforlu hale geleceğini belirtti.

Sanayi Sitesine 2 Bin 400 Metre Yeni Yol

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şehrimizin üretim ve istihdam merkezlerinden biri olan Küçük Sanayi Sitesi’nde ulaşım altyapısını güçlendirmek için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Burada esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıracak, aynı zamanda ticari hareketliliği destekleyecek yeni yol ağlarını bölgemize kazandırıyoruz. Bu yıl içerisinde Küçük Sanayi Sitesi’ne 2 bin 400 metre uzunluğunda yeni yol kazandırmayı hedefliyoruz. Bu sayede hem mevcut yolların standartlarını yükseltiyor hem de yeni açılan iş yerlerinin bulunduğu bölgelerde ulaşım imkânlarını genişletiyoruz. Amacımız, sanayi bölgemizi daha güvenli, düzenli ve konforlu bir ulaşım ağına kavuşturarak esnafımızın işlerini kolaylaştırmak ve şehrimizin ticari dinamizmine katkı sunmak. İnşallah kısa süre içerisinde çalışmalarımızı tamamlayarak esnafımızın ve hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” cümlelerini kaydetti.