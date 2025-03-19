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Başkan Görgel, “Tarihi Kapalı Çarşı’da Hedef Yıl Sonu”

6 asırlık mazisiyle Anadolu’nun en büyük ticaret merkezlerinden olan Kapalı Çarşı’da restorasyon çalışmaları büyük bir hız ve titizlikle yürütülüyor. Depremde hasar alan 140 iş yerinin bir kısmı restore ediliyor, bir kısmı da aslına uygun bir şekilde yeniden inşa ediliyor.

Haber Merkezi
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Başkan Görgel, “Tarihi Kapalı Çarşı’da Hedef Yıl Sonu”
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Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

6 asırlık mazisiyle Anadolu’nun en büyük ticaret merkezlerinden olan Kapalı Çarşı’da restorasyon çalışmaları büyük bir hız ve titizlikle yürütülüyor. Depremde hasar alan 140 iş yerinin bir kısmı restore ediliyor, bir kısmı da aslına uygun bir şekilde yeniden inşa ediliyor.

Kahramanmaraş’ın en önemli ticaret merkezlerinden biri olan ve 6 asırlık tarihiyle şehrin hafızasında önemli bir yer tutan Tarihi Kapalı Çarşı’da restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 6 Şubat depremlerinde hasar gören çarşıda iş yerleri asıl yapısına sadık kalınarak yenileniyor. Büyükşehir Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında 600 Milyon TL’lik yatırımla 140 iş yerinin restorasyonu yapılıyor. Askılama ve söküm çalışmalarının tamamlandığı çarşıda güçlendirme uygulamaları devam ediyor.

600 Milyon TL’lik Yatırım

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin ticari hayatının kalbinin attığı Tarihi Kapalı Çarşı ile ilgili sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Başkan Görgel, “Kahramanmaraş’ımızın 600 yıllık ticaret mirasının en önemli parçalarından biri olan Tarihi Kapalı Çarşı’mızın restorasyonu yoğun bir şekilde sürüyor. Depremde hasar alan iş yerlerimiz asıl dokusuna uygun şekilde yenileyerek esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza hizmete hazırlanıyor. Askılama çalışmaları tamamlandı, ekipler şu an güçlendirme yapıyorlar. Örnek iş yerimiz de tamamlanmak üzere. Hızlı ve yoğun bir çalışma var. İnşallah yıl sonuna kadar Tarihi Kapalı Çarşımızı esnafımıza teslim etmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

 

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