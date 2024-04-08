Bayramda 20 milyon vatandaş seyahat edecek, 100 milyar TL harcayacak

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

İç turizmde erken rezervasyonların yüzde 50, dış pazarda da yüzde 15’lik bir artış gösterirken, Ramazan Bayramında Türkiye’de 20 milyon vatandaşın eş, dost ve akraba ziyareti, 2 milyon kişinin de turizm amaçlı seyahat edeceği belirtildi.

TÜRSAB Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması ile iç pazar turizminde ciddi bir hareketlilik yaşandığına dikkat çekti. Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu erken açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Kuk, şunları kaydetti.

‘’Turizm sektörü olarak bu tür düzenlemelerin erken açıklanması hükümetimizden hep talep ettiğimiz bir istekti. Bunun için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimize sektör adına teşekkür ediyorum. Bu bayram dönemi oldukça bereketli geçiyor. Bu yıl Nisan ayında hava koşullarının da iyi gitmesi ile Rusya pazarından yolcu akışı, Avrupa’daki paskalya tatili ve Ramazan bayramının aynı döneme denk gelmesiyle bazı oteller açılışlarını erkene aldı.’’

Yüzde 100 doluluklara ulaşıldı

Özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde erken açan tesislerde doluluk oranlarının yüzde 90’a ulaştığını, bu dolulukların bayramda yüzde 100’e ulaşacağını belirten Kuk, şöyle devam etti.

‘’Kültür turlarına çok yoğun talep var. Seyahat acentelerinden aldığımız bilgilere göre, Güneydoğudaki birçok otelde doluluklar yüzde 100’e ulaştı. Mardin ve Urfa’da yer kalmadığı için satışların durdurulduğunu öğrendik. Karadeniz bölgesine yönelik turlarda çok yoğun talep olduğunu gözlemledik. Kapadokya ve Pamukkale yine çok yoğun talep görüyor. Turizm sektörü olarak bu bayram döneminde gerek deniz kenarına tatile gidenler gerekse kültür turları ile Anadolu’yu gezenler olarak yaklaşık 2 milyon insanımızın tatil amaçlı seyahate çıkacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan bayram nedeniyle en az 20 milyon vatandaşımızın eş, dost, akraba ziyareti amacıyla bir şehirden başka bir şehre hareket edeceğini ve bu hareketlikle birlikte ekonomik potansiyelin 100 milyar liranın üzerine çıkacağını düşünüyoruz.’’

Deprem felaketi nedeniyle geçen yıl Nisan ayında hem iç pazar hem de yurtdışı pazarda bu kadar hareketlilik yaşanmadığına dikkat çeken Hamit Kuk, sözlerini şöyle tamamladı.

‘’Bu arada yaz sezonuna yönelik satışlara baktığımızda erken rezervasyonlarımız oldukça iyi durumda. Kasım ayından bu yana hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlara yönelik erken rezervasyon satışlarda oldukça iyi bir ivme yakaladık. Geçen yıla göre iç pazarda erken rezervasyon satışlarımız yüzde 50 artmış durumda. Yurtdışı pazarda da bu sayı ortalama yüzde 10-15 civarında seyrediyor. Bu Nisan ayı ile birlikte bereketli bir Ramazan Bayramı ve ardından da iyi bir yaz sezonu geçireceğiz. Son bir kaç yıldan beri pandemi, depremler, savaşlar derken turizm sektörü olarak sorunsuz bir şekilde sezona başlamayı özlemiştik.’’

Rus Bayramı da hareketli

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu da Ramazan Bayramı döneminin hareketli olacağını söyledi. Seçim öncesinde ön rezervasyonların alındığını vurgulayan Saatçioğlu, şöyle devam etti.

‘’Seçim sonrası rezervasyonların hızlanacağını tahmin ediyorduk. İnsanlar seçim sonrası rahatladı. Rezervasyonlar devam ediyor. Gayet de güzel bir rezervasyon akışı var. Açık olan otellerde doluluklar yüzde 90 seviyesine çıktı. Bayramda doluluk oranlarımız yüzde 85 ile yüzde 95 arasında olacaktır. Bayram sonrasında Rus Bayramı ile birlikte 2024’ün hareketli geçeceğine inanıyoruz. Ancak, tatil alışkanlıkları özellikle ekonomi açısından konaklama surelerini azalttı.’’

Yılın 3 aylık döneminde, Antalya havalimanına 1 milyona yakın turistin indiğine dikkat çeken Saatçioğlu, ‘’Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24’lük bir artış söz konusu. Şu anda alınan bilgilere göre erken rezervasyonlarda İspanya’nın da önündeyiz’’ dedi.

Manavgat 6 milyon turist bekliyor

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör ise konaklama tesislerindeki doluluk oranlarının yüksek olduğunu ve bölgeye 6 milyona yakın turist beklediklerini bildirdi.

Geçen yıl turizm sezonunda Türkiye’ye 56,6 milyon turist geldiğini anımsatan Güngör, şöyle devam etti:

‘’2022’de Antalya’ya 13,2 milyon, 2023 yılında da 15,3 milyon turist geldi. Manavgat-Side turizm destinasyonuna 2022’de 4,3 milyon, 2023 yılında ise 5,1 milyon turist gelmiştir. Bu yıl turizm sezonu yeni başlamasına rağmen rezervasyon oranları şimdiden çok yüksek. Antalya’da 2024 yılında tüm zamanların rekoru kırılarak 18 milyon turist, Manavgat-Side turizm destinasyonunda ise 6 milyon civarında rekor sayıda turist bekliyoruz. Bölge ve ülke turizmini 12 aya yayarak nitelikli hale getirilmesi gerekir. Turizmde yaşanan olumlu gelişmeler ekonominin diğer alanlarını da pozitif etkileyecek.’’

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise Kemer’in iyi bir turizm sezonu geçireceğine inandıklarını söyledi. Kemer’de şu an 15 otelin açık olduğunu ifade eden Topaloğlu, şöyle konuştu.

‘’Turizmcilerle sürekli sezon öncesi fikir alışverişinde bulunuyoruz. Turizmciler yüzde 92’lik doluluk oranına ulaşıldığını söylüyorlar. Bu doluluk şu ana kadar bu mevsimde daha önce görülmeyen bir doluluk. Bazı otellerimiz tamamen doldu ve müşteri kabul etmiyor. Bu yıl iyi bir sezon geçecek ve önemli sayıda İngiliz, Alman ve Polonyalı misafir gelecek.’’