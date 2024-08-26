Bebek ve Çocuk Konfeksiyonu UR-GE ile yeni iş birlikleri arıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), tarafından Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörü UR-GE Projeleri, firmaların ihracat odaklı büyümesine ivme kazandırmaya devam ediyor. BTSO’nun liderliğinde düzenlenen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi (UR-GE) ile firmalar hem ihracatını hem de katma değerli üretimini artırıyor. UR-GE üyesi 29 firma, Bursa Business School ev sahipliğinde düzenlenen B2B organizasyonunda yabancı alıcılarla bir araya geldi. İki gün süren etkinlikte 500’ü aşkın iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Bursa’nın bugünkü güçlü üretim yapısının temel taşlarından birinin tekstil sektörü olduğunu söyleyen BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, “Tekstil sektörümüzün alt kollarından biri olarak hızla büyüyen bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörümüzün Türkiye’deki toplam üretiminin yüzde 50’den fazlası Bursa’da gerçekleştirilmektedir. Bursa’nın sahip olduğu potansiyel sadece rakamlarla sınırlı değil; burada inovasyon, kalite ve sürdürülebilir üretim prensipleriyle geleceğe yön veren bir vizyon var. Paydaşlarımızla kurduğumuz güçlü iş birlikleri sayesinde sektörümüzün güçlü performansını daha da ileri taşımak istiyoruz” dedi.

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Servet Yılmaz ise Bursa’nın bebe çocuk konfeksiyonu sektöründe 100 bin kişiye yakın istihdamı ve güçlü üretim kapasitesi ile bir merkez konumunda olduğunu söylerken “Ticari faaliyetler, öncelikle tarafların birbirlerini tanımaları ile başlar ve devam eder. İkili iş görüşmelerinde gerçekleşen tanışmaların kalıcı bir iş birliğine ve ticarete dönüşmesini diliyoruz” diye konuştu.