Bekkiler Metal, 2023 yılını insana yatırım yılı ilan etti

Esra Sultan AZİZOĞLU

esrasultan.azizoglu@nbe.com.tr



BALIKESİR - Bu yıl ciroda ton bazında yüzde 30 artış beklediklerini belirten Bekkiler Metal A.Ş. İş Geliştirme ve Proje Müdürü Ecesu Bekki, artan kurla beraber ton bazındaki ciro bazlı fiyat artışını yaklaşık yüzde 100’e yakın oranda beklediklerini ve direk ihracatta yüzde 8’de yüzde 20 oranında artış öngördüklerini dile getirdi.

Köklü olan firmaları Bekkiler Metal A.Ş.’nin sektördeki tecrübe ve öngörüleri ile geçtiğimiz yıl ciddi makine ve parkur yatırımı gerçekleştirdiğini dile getiren Bekki; ‘‘2000'li yılların başında bir panç makinesi alarak başladığımız sektörde, ticari olarak sonrasında da dikkatimizi ve üretim iştahımızı arttıran çelik sektörü ile devam ettik. O dönemden bu döneme kadar alınan satılan makinelerin yanı sıra 2015 yılında yapmış olduğumuz boru lazeri yatırımı gerçekleştirdik. Global bazda fuarları yakından takip ederek ülkemizde sektörün gelişmesine öncülük ettik.

Alman makinelerine yatırım gerçekleştirdik. Maalesef sektörümüzde en büyük sıkıntılardan biri de Çin menşeili makine kullanıcıları. Çalışanlarımıza olduğunca az yük işi bindirmek için otomasyonla makineye yaptırmak niyetindeyiz. Bu yüzden de kaliteli makinelere kaliteli iş gücüne yatırım yapıyoruz. 2022 yılını dijitalleşme yılı ilan etmiş ve ciddi yatırımlar gerçekleştirmiştik. 2023 yılını ise insana yatırım yılı ilan ettik’’ dedi.

Yaşanan Rusya – Ukrayna savaşı ile Avrupa ülkelerinin sektördeki talep oranının Türkiye pazarına döndüğünü belirten Bekki; ‘‘Yaşanan savaş ile birlikte Avrupa’dan gelen talepleri karşılamak için yoğun çalıştık. Geçtiğimiz yıl hammadde ve teslimatlarda termin sürelerinde süreçler uzamıştı. 2022 yıl sonuna doğru normalleşen fiyatlar ile birlikte fiyatlar düştü ve terminler daha kabul edilebilir seviyeye geldi. Maalesef ardından 11 ilimizi etkileyen deprem meydana geldi. Deprem ile birlikte demir çelik sektöründe ham maddecilerin yoğun ve merkezi olduğu illerimizde demir ham madde sıkıntısı yaşanmaya başladı. Normal üretime geçilmeden de bu sıkıntı giderilebilecek gibi görünmüyor.

Aslında yaşanan deprem bir kez daha bizlere sektörlerin üretim yoğunluğunun ülke geneline yayılması gerekliliğini gösterdi. Mart ayında istemiş olduğumuz ham maddenin termin süresi haziran ayına veriliyor. Bizler ham maddeyi alıp, işleyip müşterilerimize sunana kadar ciddi sıkıntı ve riskler taşıyoruz. Çünkü müşterilerimiz de bizlerden sonra ürünün ihracatını gerçekleştiriyor.

Döviz bazında almış olduğumuz ham maddenin bizlere dönüş süreleri oldukça uzun vadelere yayılmış durumda. Öz sermayesi ve bilgi birikim ve deneyimi olmayan firmaların böyle bir süreci yönetmesi oldukça zor. Türkiye’de özel galvaniz kaplamalı ürünlerde Avrupa’nın taleplerini karşılayamıyoruz. Galvaniz kaplamalı ürünlerin yurtdışından temini bizlere ek maliyet bindiriyor ’’ dedi.



‘Türkiye’de hammadde fiyatını hurda fiyatı belirliyor’

Türkiye’de hurda ve hammadde fiyatlarının paralel olduğunu belirten Bekki; ‘‘Ülkemizde hammadde fiyatını aslında hurda fiyatı belirliyor. Çelik servis merkezlerinden çıkan hurdalar çok daha nitelikli ve yapısı bozulmamış ürünler. Bizler yeşil dönüşüme katkı sağlamak ve atıkların değerlendirilmesi için hurdalarımızı dorsede kalite bazlı ayrıştırarak topluyor ve sektörde bu konuda öncülük etmeye çalışıyoruz’’ dedi.

‘Karboz ayak izine yönelik yatırımlar gerçekleştiriyoruz’

Sadece Balıkesir bölgesinde değil ülke genelinde GES ve RES projelerini konusunda öncülük eden firmalar arasında yer aldıklarını ifade eden Bekki; ‘‘Küresel çaptaki karbon ayak izi çalışmalarına yönelik şirket politikası olarak yoğun yatırım gerçekleştiriyoruz. Rüzgar Enerji Sistemlerindeki ortaklığımızın yanı sıra, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (BALOSB)’deki mevcut fabrikamızın çatısına 2.2MW Güneş Enerji Sistemleri (GES) gerçekleştirdik. Ayrıca bu yıl yatırımının tamamlanmasını öngördüğümüz Karaman İli’nde yeni yapılacak olan arazi tarla GES’i için ise toplam 6,5MW gücünde yer tahsisini gerçekleştirdiğimiz yatırım planımız mevcut’’ dedi.



2023 insana yatırım yılı olacak

Şimdiye kadar bir buçuk metreye 3 metre ebatlarında saç işlemi yapabildiklerini ve gerçekleştirdikleri teknolojik yatırım ile ileri boyut üretim gerçekleştirdiklerini belirten Bekki; ‘‘Bu sene satın almış olduğumuz yeni makinamız ile 2 metreye 4 metre işleme kapasitesini yükseltmiş olacağız. Şirketimiz çağı ve hızdaki gelişimi yakalamak için yatırımlarına devam ediyor. Özellikle 2022 yılında fiziksel imkânlarımızı geliştirmek için olabildiğince yatırımlar gerçekleştirdik’’ dedi.