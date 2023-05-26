“Belirsizlikten kurtulmalı, yeni ekonomi yönetimi piyasalara güven vermeli”

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Gaziantep Ticaret Odası’nın mayıs ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, ekonomide yaşanan belirsizliğe dikkat çekti. Yıldırım Ticari hayatın şu an için en büyük sorunlarından, kaygılarından birinin belirsizlik olduğunu ifade etti.

“Belirsizlikten kurtulmak istiyoruz”

Meclis’e seçilen milletvekillerine başarılar dileyen Yıldırım, “Bu pazar yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun da suhuletle tamamlanmasını ve artık başta ekonomi olmak üzere ülkemizin temel meseleleri ile ilgili adımların atılmasını, sıkışıp kaldığımız belirsizlik ortamının bitmesini temenni ediyorum. Hükümeti kim oluşturursa oluştursun bizim için önemli olan nokta bir an önce belirsizlikten kurtulmak. Belirsizliğin yarattığı kaygı Türkiye'nin risk primini 700’ün üzerine çıkardı. Yeni dönemde izlenecek ekonomi politikalarının, oluşturulacak ekonomi yönetimi kadrolarının piyasalara güven verecek nitelikte olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“Dövizli çek kullanımı serbest bırakılmalı”

Son dönemde piyasada yaşanan ikili kur ve döviz kıtlığına da değinen Yıldırım, şunları kaydetti: “Dövizdeki kıtlık ve çoklu kur herkesi etkiliyor. En çok zararı da ithal hammadde ile üretim yapanlara ek finansman yükü getiriyor. Piyasada dövize erişimin zor ve maliyetli hale gelmesi reel sektörü kıskaca aldı. Dövizli çek kullanımı bir an önce serbest bırakılarak hem alıcı ve satıcı arasındaki kur anlaşmazlıkları önlenmeli hem de piyasa rahatlatılmalı.”