Benli Recycling Group, 4 bin çadır için termal zemin üretiyor

Abdullah SÖNMEZ



ESKİŞEHİR - Palet ve kauçuk karo ürünlerini birleştirerek bu soruna çözüm ürettiklerini belirten Benli Recycling Group Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Benli, ilk etapta yaklaşık 250 çadırın zemin ihtiyacını karşılayacak 3 tır malzemeyi Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Ticaret Odası aracılığıyla bölgeye sevk ettiklerini açıkladı.

Üretim kapasitelerinin tamamını depremden etkilenen bölgelere yapılan yardım çalışmalarını desteklemek için kullandıklarını söyleyen Benli, “Deprem felaketinin ilk günü bölgeye nasıl destek sağlayabileceğimizi düşündük. Herkesten farklı ne yapabileceğimiz üzerine kafa yorduk. Çadırkentlerdeki zemin sorununu çözmek adına sağlıklı, hijyenik, kolay temizlenebilir ve termal yalıtım sağlayabilen palet üzeri kauçuk zemin malzemesi üretimine başladık. Ürünümüz yerden yüksek olduğu için sıcak ve kuru bir yüzey sağlayarak afetzedelerin kış şartlarından etkilenmemesini sağlıyor” diye konuştu.



Afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak adına üretime ara vermeden devam edeceklerini vurgulayan Ömer Benli, 4 bin çadırın zeminini kurtarmayı planladıklarının altını çizdi. Felaketin boyutuna bakıldığında bu rakamın artması gerektiğine dikkat çeken Benli, Türkiye’de bu üretimi yapabilecek altyapısı olan firmaları koordine edebileceği bilgisini paylaştı.