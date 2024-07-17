Berdan Cıvata’dan çalışanlarının başarılı çocuklarına ödül

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretimi ile bağlantı elemanları sektörünün küresel oyuncularından olan Berdan Cıvata ve Laboratuvar Hizmetleri San. A.Ş., başarı ve sosyal yardım uygulamaları kapsamında çalışanları ile ailelerini desteklemeye devam ediyor. Firmanın teknik kalite kontrol, ısıl işlem ve üretim hatlarında istihdam edilen 4 çalışanın 6, 7, 8 ve 11’inci sınıfta okuyan çocukları Gamze Kuru, Çağla Yıldırım, Mina Şimşek ve Deniz Kafes, 2023-2024 eğitim öğretim yılını 95 ila 100 tam puanla tamamlayıp sınıf ve okul birincilikleri elde etti. Öğrencilerin yıl içindeki başarılı performansını ödüllendiren Berdan Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şemsi, sınıf birincilerine çeyrek, okul birincilerine ise yarım altın hediye etti.

‘İlim Çin’de de bile olsa gidin, alın’

Şirketin yönetim binasında öğrenciler ve aileleri ile bir araya gelen Hasan Şemsi, eğitimin önemini vurguladı. Başarılı öğrencilerden 3’ünün kız olmasından ayrıca mutluluk duyduğunu dile getiren Şemsi, kadınlara tanınan pozitif ayrımcılığın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e borçlu olunduğuna işaret etti. Başarılı bireyler yetiştiren ailelere teşekkürlerini ileten Hasan Şemsi, gençlere ise “Yarışırcasına çalışıp çok okumanız gerekiyor. Dinimizin hadis-i şerifleri içerisinde, ‘İlim Çin’de de bile olsa gidin, alın’ diye güzel mesajlar vardır. Biz öyle yapıyoruz. Öğrenmeye ve gelişmeye asla ara vermeyin” önerisinde bulundu. Hasan Şemsi, benzer ödüllendirmeleri her yıl başka konularda da devam ettirip bir gelenek haline getireceklerini söyledi.

Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, Berdan Cıvata yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdür Zeynep Şemsi Aysalar ile Marka Pazarlama Müdürü Dilay Şemsi Aksoy da ödülleri verirken aileler ve öğrencileri tebrik etti.