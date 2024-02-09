BİL-Kİ Eğitim Kampı Kocaeli’de başlıyor

EKONOMİ / KOCAELİ

Bilimsel bilginin dar bir çevrede dolaşımı yerine toplumla buluşması için üniversitelerin sorumluluk üstlenerek bilim iletişimine katkıda bulunması, bilimsel çalışmaların kamuya ve kamusal tartışmalara açılması için örnek oluşturacak uygulamaların hayata geçirileceği projenin yürütücülüğünü, KOÜ İletişim Fakültesi’nden Doç. Dr. Meral Çakır Çifter yapacak.

KOÜ İletişim Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Gülden Özkan, KOÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Aysen Şimşek Kandemir, Giresun Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Barış Yetkin ve Dr. Öğr. Üyesi Nedim Serhat Bilecen’in araştırmacı olduğu projede halkın katılımı amacı doğrultusunda kent halkını temsil eden gönüllüler de yer alacak.

Bilimin Kamusal İletişimi eğitim kampında, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ruhdan Uzun, gazeteci Sedat Pişirici ve Giresun Üniversitesi İletişim Fakültesinden Doç. Dr. Barış Yetkin bilim iletişimi, bilim haberciliği ve bilimsel bilginin dijital yolla yaygınlaştırılması konularında teorik ve uygulamalı eğitim verecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Antikkapı Erguvan Salonunda gerçekleştirilecek bil-ki eğitim kampı 1o gün sürecek.