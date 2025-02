Bilim insanları deprem öncesi ve sonrası için yol haritasını belirledi

ADANA/EKONOMİ

Türkiye’yi sarsan 6 Şubat 2023 deprem felaketinin ikinci yılında, Adana Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; akademisyenler, yapı üretim paydaşları, meslek odası temsilcileri ve belediye bürokratlarının katılımıyla "6 Şubat Sonrası Neredeyiz? Durum Değerlendirme ve Planlama Çalıştayı" düzenlendi. Yüreğir Kültür Merkezi’nde bilim insanları ve teknik ekiplerin katılımıyla yapılan çalıştay sonrası, depremde alınacak önlemler ve acil yapılacak işler hakkında sonuç bildirgesi açıklandı. Sonuç bildirgesinde ‘Yapı Tasarımı, Zemin Etütleri, Eğitim Denetim ve Dijitalleşme’ başlıkları altında yapılması gerekenlere yer verildi. Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu fuaye alanında olası bir depremde kullanılacak yeni müdahale ekipmanları da sergilendi.

Çalıştayı değerlendiren Adana Büyükşehir Belediye Başkan Zeydan Karalar, olası bir depremde hasarı en aza indirmek için yaşanan felaketi unutmamak gerektiğini vurguladı. Karalar, "Her yıl 6 Şubat’ta hem can hem mal kaybını en aza indirmek için teknik toplantılar, araştırmalar, paneller, çalıştaylar yapacak ve kendimizi deprem konusunda her yıl biraz daha geliştireceğiz. 6 Şubat’ı yaşayan herkes o günü hiç unutmamalı. Her yıl o anı yaşıyorum ben ve hep anlatıyorum. Saat 04.47’de yıkılan apartmanın yanında bir kızımızın boynuma sarılarak 'babamı kurtar', 'annemi kurtar' dediğini asla unutmayacağım" ifadesini kullandı.

Depremin ilk dakikalarında vatandaşların panikle trafiğe çıkmasının, enkaza müdahale süresini uzattığına dikkat çeken Karalar, trafiğe değil, acil toplanma alanlarına çıkılmasının hayati önem arz ettiğini bildirdi. Türkiye’de ilk hasar tespitine Adana’da başlandığını ve hasar tespit çalışmalarını bitiren ilk ilin Adana olduğunu aktaran Karalar, depreme karşı teyakkuz halinin sürdüğünü kaydetti. Karalar, "Kozan’da bir deprem toplantısı planlıyoruz, Yumurtalık’ta, Karataş’ta olası bir depreme karşı arama kurtarma ekipleri, ekipmanı ve binaları nasıl konumlandıracağımızı tasarlıyoruz" dedi. Çalıştay sonucunda, olası bir depremde izlenmesi gereken yol haritasının ortaya çıktığını ifade eden Karalar, “Bundan sonra kentteki binaların bu çalışmaların sonucuna göre yapılmasını sağlayacağız. Mikro bölgeleme çalışması bittikten sonra zemin etüdü ile binaların güvenliği sağlanmış olacak. Yeni yapılacak binaları depreme dayanıklı yapmak ve yaptırmak, mevcut yapı stokunu da hızlıca kuvvetlendirmek gerekiyor. Mevcut yapı stokunu depreme dayanıklı hale getirmek belediyenin tek başına yapacağı bir iş değil. Burada belediye, devlet, vatandaş iş birliği gerekiyor” diye konuştu.

Adana’da yıkılacak 7 bin 359 yapı var

6 Şubat depremlerinin yıkıcı etkisinin büyüklüğünden söz eden Karalar, Adana’da can kaybının depremde yıkıma uğrayan diğer illere göre daha az olduğuna, buna nazaran kentte 7 bin 359 binanın yıkılacağına dikkat çekti.

Yeni müdahale ekipmanları

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak olası depremlerde kullanılabilecek yeni müdahale araçlarını Belediye envanterine eklediklerini açıklayan Karalar, "Yeni ekipmanlar kişinin vücut sıcaklığından onun nerede olduğunu tespit edecek ve en kısa yoldan kurtarılmasını sağlayacak. En ufak ses varsa o sesi tespit edebilecek ve en hızlı nereden girilebileceğini de belirleyebiliyor" bilgisini verdi.

Çalıştaya katkıda bulunan bilim insanları

Prof. Dr. Mustafa Laman– İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Geoteknik Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Ulvi Can Ünlügenç– Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Barış Binici– Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Süleyman Pampal– Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı