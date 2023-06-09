‘Bilim Samsun’ açıldı

SAMSUN / EKONOMİ

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından SASKİ Genel Müdürlüğü’nün yanındaki alanda oluşturulan Kent Park, içinde yer alan ‘Bilim Samsun’ ile Samsun Valiliği işbirliğinde organize edilen ‘TÜBİTAK 4007 Projesi, Samsun Teknoloji Şenliği’ için bugün açılış programı düzenlendi. Programa Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Atakum İlçe Kaymakamı Kemal Yıldız, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, TEKNOFEST Karadeniz’in geçen yıl Samsun’un ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini söyledi. TEKNOFEST heyecanı hala yaşadıklarını kaydeden Demir, “Bugün de çok güzel bir şenlik düzenledik. Atakum’a bir anda iki tane çok önemli tesisi kazandırmış olduk. Bilim Samsun buradaki Kent Park içerisinde yer alıyor. Burayı 35 dönüm alanı doğal bir park alanı olarak dizayn ettik. Bu böyle alışılagelmiş bir park değil. Yavrularımız için oyun konsepti, ailelerimiz için oturma alanları, kafeleri bulunan bir alan. Bu yavrularımızda bilgiye, teknolojiye, düşünceye, üretime dair ne varsa burada ortaya çıkıyor. Bu tür programlarda zirve yapıyor. Şenliğimiz hayırlı olsun, gelecek nesilleri teknoloji ve bilimle buluştursun. Ülkemizin ikinci yüzyılına başladığımız günlerde Samsun için çocuklarımız için çok önemli eğitim yatırımlarını hayata geçiriyoruz.” dedi.

“Samsun bilim ve eğitim konusunda depar atıyor”

TEKNOFEST Karadeniz öncesi ve sonrasında Samsun’a birçok bilim ve eğitim merkezinin kazandırıldığını dile getiren Samsun Valisi Zülkif Dağlı ise, “Burası 6 ay önce iskelet halindeydi. Kısa zamanda ne kadar güzel bir mekana kavuştuk. Binamız bilim insanlarıyla daha da anlamlı hale geldi. Emeği geçenleri kutluyorum. Burada Bilim Samsun, Atakum’da Çocuk Üniversitesi, Keşif Kampüsü, Çarşamba’da, Vezirköprü’de Bilim Merkezi 5 tane ana eksen bina ve yapı ilimize kazandırıldı. Çalışmalar da başarılı bir şekilde devam ediyor. MEM Atakum Sanat Merkezi vasıtasıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilgili müdürlüklerle beraber güzel bir çalışmaya imza atıyoruz. Samsun bilim ve eğitim konusunda depar atıyor.” diye konuştu.

Bilim Samsun

Kent Park içindeki ‘Bilim Samsun’da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliği kapsamında belirlenen okullardan gelen 6-14 yaş grubundaki öğrenciler haftanın 6 günü dene-yap, tasarım, girişimcilik, astronomi havacılık ve uzay bilimleri, matematik, doğa bilimleri, akıllı tarım ve teknoloji atölyelerinde eğitim görüyor. Öğrenciler burada tüm atölyelerde branşında uzman öğretmenlerden uygulamalı eğitim alıyor.