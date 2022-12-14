Binboğalar, Mısır’daki fabrikasının kapasitesini yüzde 50 artırdı

Eray ŞEN



OSMANİYE - Binboğalar Tarım Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Binboğa, Türkiye’deki fıstık üretim maliyetinin son bir yılda çok yükselmesi nedeniyle, yurt dışı operasyonlarına ağırlık verdiklerini söyledi. Yurtiçi fıstık piyasasında yaşanan fiyat istikrarsızlığına dikkat çeken Binboğa, şöyle konuştu: “Geçen sene hasat zamanı fıstığı çiftçiden 6 liraya alırken dolar 11-12 liraydı, sonra dolar atak yaptı 18 oldu, fıstık da harekete geçti, sonra dolar 12’ye düştü, fıstık da 12-13 lira, yani 1 dolar oldu. Sonuç itibariyle fıstık 60-70 cent’ten önce 1 dolara, sonra 1.2 - 1.3 dolara çıktı. Ancak sezon başında, fıstığın fiyatı bir dolardan fazla olursa biz bu malı yurt dışına satamıyoruz, çünkü rekabet şansımız azalıyor.”

Binboğalar olarak Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin ilk 100 ihracatçısı arasında 61’inci sıraya yükseldiklerini vurgulayan Ali Binboğa, “Bu aynı zamanda Türkiye’nin ve Osmaniye’nin en çok fıstık ihraç eden firmasına tekabül ediyor. Yaklaşık 3 bin - 3 bin 500 ton mal sattık, 6-7 milyon dolar döviz girdisi sağladık. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana fıstıkta bu kadar ihracat yapan bir firma yok” diye konuştu.

“Yurt dışına satabilmemiz için 1 kilo fıstık 1 doları geçmemeli”

Dünyada fıstıkta en çok bilinen Türk firması olduklarının altını çizen Binboğa, “Şu anda yurt dışından alıp, yurt dışına satıyoruz. Bu sene ticaretimizin yüzde 70’i bu şekilde gerçekleşti. Geçen sene yurt içinden yurt dışınaydı. Şimdi Mısır’daki fabrikaya yoğunlaştık, yüzde 50 artışla günlük 60 ton işleme kapasitesine ulaştık. Orada 6 bin metrekare kapalı alanımız var. Türkiye’de kapasitemiz yüksek ancak neredeyse hiç kullanamıyoruz bu sene, çünkü fiyat 2 dolar civarında. Biz kilosu 1 doları geçmediği müddetçe dünyanın her yerine bu ürünü satabiliyoruz, maksimum 1.2 dolar olmalı” yorumunu yaptı. Ali Binboğa, yaklaşık 60 personelinin çalıştığı Mısır’daki fabrikada, coğrafi olarak sadece kumda yetişen bir fıstık çeşidini işleyerek hem Türkiye hem Avrupa ve diğer pazarlara sunduklarını kaydetti.

Bu dönem daha çok hazır mal alıp işlediklerini, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Çin gibi ülkelerden ürün aldıklarını aktaran Binboğa, savaş halindeki Ukrayna ve Rusya’nın uluslararası fıstık piyasasındaki rolüne de değindi. Binboğa, “Ukrayna ve Rusya da bu saydığım pazarlardan mal alıyordu, iki senedir alamıyor, çünkü ürünün gemi ile taşınması gerekiyor ancak savaş nedeniyle yapılamıyor. Biz ürünümüzü Avrupa’dan karayolu ile gönderiyoruz, tırlar bir sorun yaşamıyor” bilgisini verdi.

“Türk fıstığının raf ömrünü iki aydan iki yıla çıkardık”

Avrupa Birliği standartlarında üretim yaptıklarını belirten Binboğa, “Aflatoksin, rutubet oranı, ambalaj gibi kriterler açısından AB standartlarında ürün hazırlıyoruz. Ambalajı özel bir yöntemle yaptırıyoruz. Normalde bu ürün çuvalla satıldığında, tüketim süresi iki ay etiketiyle satılır ama biz yapmış olduğumuz vakum teknolojisi ile iki yıl kullanma süresi tanıyoruz müşteriye. Bu yöntemi Çinliler bulmuş ama Türkiye’de ilk uygulayan biziz. Böylece Türk fıstığının raf ömrünü iki aydan iki yıla çıkardık” dedi.

Fıstıkta ‘nem’ konusunu ise Ar-Ge faaliyetleri sonucu geliştirdikleri kurutma hattı ile çözdüklerini anlatan Binboğa, “Çeşitli römorklar ve fanlar içeren bu proje için Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’ndan da destek aldık. Sistemi kurduğumuz günden bu yana nem sorunu yaşamıyoruz, ayrıca aflatoksin olayını tamamen bitirdik” diye konuştu.



“Organik fıstık projesine başlıyoruz”

Yeni projelerine de değinen Binboğa, “Önümüzdeki bahar aylarında kendimize ait yaklaşık 30 dönüm arazide organik fıstık üretimine başlayacağız. Fıstık çok gübre olmadan da yetişebiliyor, hayvan gübresi ile de gayet iyi verim alınabiliyor. Organik ürünlerin fiyatı yüksek olduğu için üretim maliyetini telafi edebileceğini düşünüyoruz. Organik ürünler pazarında, ürünün iriliğine ya da şekline bakılmıyor. Projemizin daha ileri aşamalarında çiftçilerle anlaşmalı organik tarım yaptırmayı düşünüyoruz” dedi.