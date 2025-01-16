Bios Endüstri, Hamburg’da ofis açacak

HASAN COŞKUN / SAKARYA

2017 yılında Sakarya'da faaliyete başladığı günden bugüne hızlı bir büyüme gerçekleştiren firma sektördeki liderlik hedefleri doğrultusunda Hamburg’da ofis açacak.

2025 ve sonrası hedefleri ile ilgili bilgiler veren Bios Endüstri Operasyon Müdürü Fethullah Sayar, 2023 yılında 2000 metrekarelik yeni bir fabrikayı devreye alarak proje üretim kapasitesini de önemli ölçüde artırdıklarını söyledi.

Ar-Ge altyapısını güçlendirmek amacıyla yenilikçi bir vizyonla Teknokent’te açtıkları ofiste çalışmalara başladıklarını da ifade eden Sayar, uluslararası alandaki hedeflerinin ise oldukça büyük olduğunu belirtti.

“Bios Endüstri olarak hedefimiz markamızı global ve güçlü markalar arasında görmek.” diyen Sayar, şu bilgileri verdi: “Her geçen gün büyüyerek sektördeki liderlik hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. 2025 yılında Almanya’nın Hamburg şehrinde şube açma planımız, global bir marka olma yolunda attığımız önemli bir adımdır. Yenilikçi yaklaşımımız ve müşteri odaklı hizmet anlayışımızla büyümemizi sürdürüyoruz. Bu hedeflere ulaşırken, kalite ve güvenilirliği temel değerlerimiz olarak koruyoruz.”

Yüksek kalite standartları

Sayar, Bios Endüstri olarak gelecekteki yatırımları ve global vizyonları sayesinde sektördeki etkilerini artırırken, uluslararası arenada da söz sahibi olmayı hedeflediklerini ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"Endüstriyel tesislerde kullanılan makineler ve sistemler son derece pahalı ve değerli ekipmanlardır. Bu nedenle, Bios Endüstri, makineleri tamamen söküp parçalamak yerine, taşınabilir şekilde demonte etmektedir. Taşınan lokasyonda, sistemler sıfırdan değil, çalışır durumda olacak şekilde kurulmaktadır. Bu yaklaşım, yeniden kurulum sürecinde ortaya çıkabilecek olası sorunları minimize etmektedir. Anahtar teslim komple taşınma ve yeniden kurulum, ilk ürün üretilmesi gibi endüstriyel tesis relokasyon projeleri ve tesis içi layout değişikliğinin yanı sıra tasarım&imalat, mekanik, elektrik ve otomasyon sistemler, bakım&onarım ve proje yönetimi konularında hizmet veriyoruz. Dünya’nın herhangi bir noktasında hızla organize olarak, ilk ürünün üretilmesine kadar geçen süreci hızlı, başarılı ve yüksek kalite standartlarında tamamlıyoruz. Bugüne kadar kurumsal ve sektöründe öncü firmalarla işbirlikleri gerçekleştirdik. Otomotiv, demir çelik, enerji, gıda, beyaz eşya, kağıt, ambalaj, kimya, ilaç, inşaat, seramik, yapı ürünleri, savunma sanayii vb. sanayi gibi alanlarda uzman teknik kadromuzla, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ve etkili çözümler geliştiriyoruz.”