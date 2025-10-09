Birleşik Krallık’ın tarihi binaları, camileri Türk halılarıyla döşenecek

İZMİR / EKONOMİ

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Türkiye’nin son 4 yılda yüzde 68’lik büyümeye ulaşarak 217 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiği İngiltere’ye 8 halı ihracatçısı firmanın katılımıyla Halı URGE Projesi kapsamında sektörel ticaret heyeti düzenledi.

Halı URGE Projesi kapsamında ilk pazarlama faaliyetlerini 21-24 Nisan 2025 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne başarıyla gerçekleştirdikleri bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Eskinazi, İngiltere halı pazarında ikinci büyük tedarikçi ülkenin Türkiye olduğunu, hedeflerinin Hollanda’yı geçerek birinci sıraya yükselmek olduğunu vurguladı.

İngiltere’de ilk durak Harrogate Flooring Show Fuarı oldu

ETHİB üyesi halı ihracatçısı firmalar için oluşturdukları ihtiyaç analizi sonrasında İngiltere’nin hedef pazarlardan biri olarak belirlendiği bilgisini veren Eskinazi, “Birleşik Krallık rotasında ilk durak 23 Eylül’de Harrogate Flooring Show Fuarı oldu. 60 yılı aşkın süredir, İngiltere genelindeki ve Avrupa bölgesinde yer alan komşu ülkelerdeki alıcılarla bağlantı kurma, ürün tedarik etme, ihracat ve ithalat anlaşmaları yapma fırsatı yaratan Harrogate Flooring Show Fuarı ziyareti kapsamında halı ihracatçılarımıza yeni ticari iş birliği olanakları doğdu” şeklinde konuştu.

İngiltere Halı URGE Ticaret Heyeti’ndeki firmaların Londra Ticaret Müşaviri Zeynep Sezen’in de katıldığı “İkili İş Görüşmeleri”nde İngiltere’den firmalarla ikili iş görüşmeleri yaptığının altını çizen Eskinazi şöyle devam etti: “İngiltere halı sektörüne ilişkin fiyat araştırması yapılmasına, kalite standartları ve nakliye, navlun gibi lojistik süreçler hakkında detaylı bilgi alınmasına ve katılımcı firmaların ihracatlarını arttırmaya yönelik somut adımlar atılmasına olanak sağlandı.”

Londra Merkez Camii ziyareti

Heyette yer alan firmaların önemli bir kısmının cami halısı üreticisi olması nedeniyle Londra Merkez Camii de ziyaret edildi. Ziyarette cami halısı ihracat olanakları ve ticari iş birlikleri değerlendirildi.

Eğitimden tanıtıma üç aşamalı proje

ETHİB, Halı URGE Projesi kapsamında katılımcı firmalara önce “İhracata Yönelik Satış Becerilerinin Geliştirilmesi” ve “Pazar Araştırma Yöntemleri” konulu eğitimler verdi. Ardından projeye özel tanıtım filmi hazırlandı. İngiltere heyetiyle birlikte proje üçüncü faza geçmiş oldu.

Yeni hedef Uzak Pazarlar

Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere pazarlarının ardından URGE projesinde yeni hedef pazarlar Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Pazarlar Stratejisiyle de uyumlu olarak uzak pazarlar olarak belirlendi.