“Birlik ve beraberliği güçlendirmek öncelikli hedefimizdir”

EKONOMİ/BURSA

DOSAB ve DOSABSİAD tarafından bu yıl da gerçekleştirilen geleneksel iftar yemeği programında bölge sanayicileri bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen iftar organizasyonunda birlik ve beraberlik vurgusu yapan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Bu ayda ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak bizler için bir vazife ve sorumluluktur. Bu doğrultuda DOSAB ile iş birliğinde ihtiyaç sahiplerine erzak yardımlarımızı ulaştırdık. Birlik ve beraberliğimizi deprem zamanında da göstererek ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı TIR’ları bölgeye gönderdik. Ayrıca çeşitli gruplarda ihtiyaçları belirleyerek toplumsal dayanışmanın gücünü ortaya koymaya çalışıyoruz. DOSAB Başkanımız Levent Eski de Türkiye’de örnek bir OSB olma yolunda faaliyetler sürdürerek çalışmalarımıza destek oluyor. Bizler de DOSABSİAD olarak gerek ekonomik, gerek kültürel gerekse sosyal faaliyetlerimizle, her zaman toplumumuzun yanında olmaya ve bugün burada aynı sofrada bir araya gelen sanayicilerimizle kentimiz ve ülkemize değer katmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bölgede hayata geçirilen önemli proje ve faaliyetlere değinen DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski ise “Sanayicilerimizin üretimini güçlendirmek adına yaptığımız faaliyetlerin yanı sıra, birlik ve beraberliği güçlendirmek de öncelikli hedefimizdir. Yaptığımız yardımların ihtiyaç sahiplerine umut ve destek olmasını diliyorum. Bu değerleri yaşatarak, bölgemizin gelişimine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz" dedi.